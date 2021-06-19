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Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı

Mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir silahlı saldırıya uğradı.

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19.06.2021 21:39:46
Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı

Silahlı saldırı İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleşti. Çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada motorla gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganlar Karademir'in aracına defalarca kez ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırıda Fatoş Karademir bacağından yaralandı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Fatoş Karademir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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