Berdan Mardini'den Özcan Deniz açıklaması: Bu kadar olay olacağını bilmiyordum

Yakın zamanda çocuklarının annesinden ayrılan Berdan Mardini, Özcan Deniz'e benzetilmesi ile gündemde.

'Yılın Arabesk Fantezi Sanatçısı' ödülüne laik görülen Berdan Mardini samimi açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında son günlerde Özcan Deniz'e benzetilmesi konusuna da yer veren Mardini "Ben doğal bir adamım. Ne varsa söylüyorum. Saçımı boyuyordum, şimdi boyamadım. Saçıma aklar düştü. 43 yaşına geldim bu saçımın güzel duracağını düşündüm" dedi.

Mardini, "Saunadan çıkıp, üzerime ceket giydim ve hoşuma gittiği için paylaştım. En doğal halimdi. Yoksa böyle bir imaj olur mu? Yeni imaj çalışmam pazartesi olacak. İmaj nasıl olurmuş herkes o zaman görecek" şeklinde konuştu.

Özcan Deniz'e benzetilmesi ile ilgili olarak ise ünlü şarkıcı, "Özcan Abi'yle konuştum. O da, 'Spor yapıyordum beni aradılar. Hatta yine ne yaptın diye korktum' diye espri yaptı. Aramızda samimi bir konuşma oldu. Kendisini takdir ediyorum" açıklamasını yaptı.

Berdan Mardini, "İlk çıktığımdan beri Özcan Abi'ye benzetilme gibi durumum var. Hep kendi çizgimi ve kulvarımı seçtim. Özcan Deniz çok başarılı bir hemşehrim. İnsanlar birbirine benzeyebilir. Niye o kadar uzadı anlamadım! Bu kadar olay olacağını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.