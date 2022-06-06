Berber dükkanına silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde işlettiği berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.