İslam dinine göre Hicri aylardan olan Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece Berat Kandili olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in toplu şekilde indirildiği gecedir. Müslümanlar her yıl Beraat Kandilini ibadet, zikir ve tövbe ile geçirmektedir. Peki, 2022 yılı Beraat Kandili ne zaman?

Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği Berat Gecesinin yaklaşmasıyla birlikte, Berat Kandili gecesinin önemi ve fazileti birçok insan tarafından merakla araştırılıyor. Kandili ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar "Berat Gecesi ne zaman?" sorusunun cevabını arama motorlarında araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Beraat Kandili ne anlama geliyor?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. İslam dinindeki anlamı ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Beraat Kandili ne zaman 2022?

Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 tarihine denk geliyor.

Beraat Gecesinde ne olmuştur?

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ'ya arz olunur.

Peygamberimiz, ‘Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.' buyurmuştur.

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