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Benzine ne kadar zam yapıldı? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? Benzine zam var mı?
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TIMETURK / YAŞAM / Benzine ne kadar zam yapıldı? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? Benzine zam var mı?

Benzine ne kadar zam yapıldı? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? Benzine zam var mı?

Benzine ne kadar zam yapıldı? Son dakika haberleriyle benzine ne kadar zam geldiği tartışılır oldu.Henüz net bir açıklama yapılmadı fakat brent petrol fiyatlarındaki artışla benzin ve motorine de zam yapılacağı iddia ediliyor. Peki ama benzine ne kadar zam gelecek? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? Benzine zam var mı? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-06 13:21:47
Benzine ne kadar zam yapıldı? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? Benzine zam var mı?

Benzine ne kadar zam yapıldı? Son dakika haberleriyle benzine ne kadar zam geldiği tartışılır oldu.Henüz net bir açıklama yapılmadı fakat brent petrol fiyatlarındaki artışla benzin ve motorine de zam yapılacağı iddia ediliyor. Peki ama benzine ne kadar zam gelecek? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? Benzine zam var mı? İşte detaylar...

Benzine ne kadar zam yapıldı?

Benzin ve motorine zam yapılacağına ilişkin söylentiler mevcut fakat henüz net bir açıklama yapılmadı.

Benzine 70 kuruş zam mı geldi?

Brent petrol varilindeki artışın pompaya da yansıyacağı düşüncesiyle 70 kuruş ila 90 kuruş arasında bir artışın yaşanacağı söyleniyor. Açıklamaların netleşmesinin ardından zammın yüzdesini ve ücretini haber sitemizden ya da bu haber içerisinden günce olarak öğrenebilirsiniz.

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