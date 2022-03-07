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TIMETURK / YAŞAM / Benzin ve motorine yeni zam kaç TL? 7-8 Mart benzin motorin ücreti

Benzin ve motorine yeni zam kaç TL? 7-8 Mart benzin motorin ücreti

Benzin ve motorine yeni zam kaç TL? Son dakika açıklamasıyla benzin fiyatlarında zam uygulanacağı belirtildi. EPGİS tarafından paylaşılan twite göre zam 8 Mart akşamı itibariyle başlayacak. İşte güncel zam haberi...

2 Saat Önce
2022-03-07 17:08:18
Benzin ve motorine yeni zam kaç TL? 7-8 Mart benzin motorin ücreti

Son dakika açıklamasıyla benzin fiyatlarında zam uygulanacağı belirtildi. EPGİS tarafından paylaşılan twite göre zam 8 Mart akşamı itibariyle başlayacak. İşte güncel zam haberi...

Benzin ve motorine yeni zam kaç TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter hesabından; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,57 Motorinde 1,44 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklamasında bulundu.

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7-8 Mart benzin motorin ücreti

Ankara'da benzinin fiyatı 19,34 lira olacak. İstanbul'da 19,25 liraya, İzmir'de 19,37 liraya çıkacak. Ankara'da motorinin fiyatı 21,30 lira olacak. İstanbul'da 21,21 liraya, İzmir'de 21,30 liraya çıkacak .

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