Benzin ve motorine yeni zam kaç TL? 7-8 Mart benzin motorin ücreti
Benzin ve motorine yeni zam kaç TL? Son dakika açıklamasıyla benzin fiyatlarında zam uygulanacağı belirtildi. EPGİS tarafından paylaşılan twite göre zam 8 Mart akşamı itibariyle başlayacak. İşte güncel zam haberi...
2022-03-07 17:08:18
Son dakika açıklamasıyla benzin fiyatlarında zam uygulanacağı belirtildi. EPGİS tarafından paylaşılan twite göre zam 8 Mart akşamı itibariyle başlayacak. İşte güncel zam haberi...
Benzin ve motorine yeni zam kaç TL?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter hesabından; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,57 Motorinde 1,44 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklamasında bulundu.
7-8 Mart benzin motorin ücreti
Ankara'da benzinin fiyatı 19,34 lira olacak. İstanbul'da 19,25 liraya, İzmir'de 19,37 liraya çıkacak. Ankara'da motorinin fiyatı 21,30 lira olacak. İstanbul'da 21,21 liraya, İzmir'de 21,30 liraya çıkacak .
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