Benzin ve motorine yeni zam kaç TL? 7-8 Mart benzin motorin ücreti

Benzin ve motorine yeni zam kaç TL? Son dakika açıklamasıyla benzin fiyatlarında zam uygulanacağı belirtildi. EPGİS tarafından paylaşılan twite göre zam 8 Mart akşamı itibariyle başlayacak. İşte güncel zam haberi...