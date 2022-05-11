Benzin kaç TL oldu? İstanbul Ankara İzmir benzin ne kadar oldu? 11-12 Mayıs benzin zammı doğru mu?

Benzin kaç TL oldu? Sosyal medyada 'benzine zam' başlığı sabah saatlerinde konuşuldu. Vatandaşlar yorumların ardından '1-12 Mayıs benzin zammı doğru mu?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki benzine ne kadar zam geldi, geldi mi? İstanbul Ankara İzmir benzin ne kadar oldu? İşte detaylar...

Sosyal medyada "benzine zam" başlığı sabah saatlerinde konuşuldu. Vatandaşlar yorumların ardından "1-12 Mayıs benzin zammı doğru mu?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki benzine ne kadar zam geldi, geldi mi? İstanbul Ankara İzmir benzin ne kadar oldu? İşte detaylar...

Benzin kaç TL oldu?

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş benzini vurdu. Benzine sabah saatlerinde 78 kuruş zam geldi. Zam sonrası İstanbul Ankara İzmir benzin ne kadar oldu?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,13 liraya,

Ankara'da benzinin litre fiyatı 21,22 liraya,

İzmir'de benzinin litre fiyatı 21,22 liraya yükselmiş oldu.

11-12 Mayıs benzin zammı doğru mu?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti. .