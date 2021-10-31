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Beline bağladığı taş ile gölette intihar etti
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Beline bağladığı taş ile gölette intihar etti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, emekli infaz koruma memuru Cevdet Ş. (65), beline taş bağlayarak gölette intihar etti.

1 Saat Önce
2021-10-31 22:11:52
Beline bağladığı taş ile gölette intihar etti

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Cevdet Ş.'nin kıyıya bıraktığı mektup bulundu.

Bugün sabah saatlerinde Gediz Muhipler Göleti'nde bir kişiyi suyun içerisinde görenler durumu jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan kişinin belinde taş bağlı olduğu görüldü. Yaşamını yitiren kişi yapılan araştırmada emekli infaz koruma memuru Cevdet Ş. olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan aramalarda ise Cevdet Ş., tarafından yazıldığı öğrenilen bir mektup bulundu.

Cevdet Ş.'nin eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilirken, psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Cevdet Ş.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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