Belçim Bilgin Kimdir, Nerelidir? Belçim Bilgin Yer Aldığı Projeler

Belçim Bilgin kimdir? Belçim Bilgin yer aldığı dizi ve filmler neler? Kördüğüm Naz gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Belçim Bilgin hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte detaylar…

Belçim Bilgin Kimdir?

31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da, Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Güzel oyuncu Belçim Bilgin'in baba tarafı Tunceli, anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup uzun yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002 senesinde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynadı. Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film ‘de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi. Çiftin Rodin Nazım adında bir oğlu var. Çift 2018 yılında ayrılık kararı aldılar. Birçok dizi ve filmde yer alan Belçim Bilgin Cebimdeki Yabancı, Hatırla Sevgili, Hekimoğlu ve daha nice film ve dizilerde oyunculuğu ile büyük bir ilgi topladı.

Belçim Bilgin Yer Aldığı Projeler