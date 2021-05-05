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Belçikalı çiftçi yanlışlıkla Fransa sınırını değiştirdi

Belçika’nın Fransa sınırına yakın bir bölgesinde yaşayan çiftçi, sınırı belirleyen taştan rahatsız olunca taşı 2 metre öteye taşıyarak iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi. Belçikalı Belediye Başkanı 'Şehrim biraz daha büyüdüğü için mutluyum' dedi.

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05.05.2021 11:16:57
Belçikalı çiftçi yanlışlıkla Fransa sınırını değiştirdi

Belçika'da yaşayan bir çiftçi, tarlasını sürerken traktörüne engel olduğu gerekçesiyle bir taşın yerini değiştirince ülkesinin Fransa ile sınırını istemeden yeniden çizdi.

Olay ormanda yürüyüş yapan bir tarih meraklısı tarafından keşfedildi.

İki ülke arasındaki sınırı işaretleyen taşın 2,29 metre Fransız topraklarına ilerlediği fark edildi.

Taraflar espirili yaklaşınca kriz çıkmadı

fransa-belçika-sınır

Neyse ki olay diplomatik bir krize neden olmadı. Taraflar konuyu espriyle ele aldı.

Belçika'nın Erquelinnes köyünün belediye başkanı David Lavaux, küçük toprak parçaları için çıkan savaşları hatırlatarak esprili bir dille "Belçika'yı büyüttü ve Fransa'yı küçülttü, bu iyi bir fikir değil" dedi ve gülerek "Mutluyum, şehrim daha da büyüdü" diye ekledi.

Facebook'ta yaptığı paylaşımda Lavaux, 'Fransızlar bunu kabul etmez tabi, biz de her şeyi yerli yerine koyduk' diye yazdı.

BBC

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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