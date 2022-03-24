Beklenen yaz geliyor: Hava sıcaklıkları 20 dereceye çıkacak

Meteoroloji’nin verilerine göre hafta sonundan itibaren yağışlı hava etkisini kaybederken hava sıcaklıkları yükselecek.

Soğuk ve kar yağışlı geçen Mart ayının son günlerine yaklaşırken Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları kıyı şehirlerimizde 20 derecelere çıkarken, yağışlar ise etkisinin kaybedeceği öğrenildi.

YAĞIŞLAR BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. .