Bedia Akartürk Kimdir, Nerelidir? Bedia Akartürk Albümleri

Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk aldığı ödüller neler? Bedia Akartürk albümleri nedir? Türk Halk müziğinin efsane sanatçılarından Bedia Akartürk güçlü sesi ile milyonların dikkatini çeken değerli sanatçılardan. Arama motorunda tekrardan gündeme oturan sanatçı hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler.

Bedia Akartürk Kimdir?

Bedia Akartürk kimdir, nerelidir? Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 İzmir Ödemiş ilçesinde Dünya'ya geldi. Sanatçı ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş. Bedia Akartürk Sanat hayatına İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır. Yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başladı. Sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir. Sanatçı Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur. Özellikle o dönemde Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür. Bedia Akartürk 1960 yılında Atilla Seller ile evlendi fakat bu evlilik 2007 yılında ölüm nedeniyle sona erdi. Bedia Akartürk'ün Nihal Yıldız Seller adında bir kızı var. Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmektedir.

Bedia Akartürk Albümleri

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)

Bedia Akartürk Aldığı Ödüller