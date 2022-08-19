Bedia Akartürk Kimdir, Nerelidir? Bedia Akartürk Albümleri
Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk aldığı ödüller neler? Bedia Akartürk albümleri nedir? Türk Halk müziğinin efsane sanatçılarından Bedia Akartürk güçlü sesi ile milyonların dikkatini çeken değerli sanatçılardan. Arama motorunda tekrardan gündeme oturan sanatçı hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler.
2022-08-19 19:24:42
Bedia Akartürk Kimdir?
Bedia Akartürk kimdir, nerelidir? Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 İzmir Ödemiş ilçesinde Dünya'ya geldi. Sanatçı ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş. Bedia Akartürk Sanat hayatına İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır. Yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başladı. Sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir. Sanatçı Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur. Özellikle o dönemde Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür. Bedia Akartürk 1960 yılında Atilla Seller ile evlendi fakat bu evlilik 2007 yılında ölüm nedeniyle sona erdi. Bedia Akartürk'ün Nihal Yıldız Seller adında bir kızı var. Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmektedir.
Bedia Akartürk Albümleri
- 45'lik
- Anadolu Türküleri
- Anam Ağlar
- Aşka Yemin
- Bayramdan Bayrama
- Bedia Akartürk
- Denize Dalayım Mı
- Derdimi Dermana Gezdim
- Folklör Kraliçesi (1975)
- Gitme Bülbül
- Gülende
- Kervan (Ey Sevdiğim)
- Konyalım yürü
- Konya Bülbülü 1
- Konya Bülbülü 2
- Kullar Olam
- Neyleyim Neyleyim
- Özür Diliyorum Senden (2004)
- Ödemiş Türküleri
- Sıla Hasreti
- Yumurtanın Kulpu Yok
- Zühtü (1978)
Bedia Akartürk Aldığı Ödüller
- 250'nin üzerinde plaket
- 7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır
- Altın bağlama
- 6 altın plak
- Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir)
- Altın Taç
- Altın Kaşık
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