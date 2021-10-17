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TIMETURK / YAŞAM / Bebek beşiğindeki dev fare paniğe neden oldu

Bebek beşiğindeki dev fare paniğe neden oldu

Sultangazi'de iki çocuklu Çilesiz ailesi, gece saatlerinde evlerinde dev bir fare ile karşılaştı. Çilesiz ailesi, fare korkusundan gece apar topar çıktıkları evlerine giremedi.

5 Saat Önce
2021-10-17 13:18:10
Bebek beşiğindeki dev fare paniğe neden oldu

Olay, Cebeci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Evdeki seslere uyanan Gonca Çilesiz, büyük bir fareyi karşısında görünce çığlık attı. Çilesiz çifti, iki çocuklarını da alarak dışarı çıktı. Gece saatlerinde akrabalarında kalan Çilesiz ailesi, fare korkusundan evlerine tekrar giremedi. Çilesiz ailesi farelerden kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.

'GECENİN O SAATİNDE ÇIKTIK EVDEN'

Farenin sesine uyanan Gonca Çilesiz, "Gece uyandığımda saat 4, 4.30 civarı bebek yanımdaydı. Su içmeye kalktım, beşikte bir fare. Bağırmamla kaçtı. Devamlı tavanda sesleri duyuyoruz. Bizden önceki kiracılar da aynı bu sorundan dolayı çıkmış. İki tane ufak bebeğim var. Çocuk beşikte olsaydı bilmiyorum ne olacaktı. Gecenin o saatinde çıktık evden. Gidecek yerde yok, arabamıza gittik. Eşim öğlen saatlerinde geldi yapıştırıcı falan koydu, fareyi çekyatın altında yakaladı. Oyuncakların arasında yakalayıp öldürdü. Baya büyük bir fareydi. Kedi kadardı, halen var burada, eşyalarım çöp oldu. Kiralık ev aramaya başladık, ne yapacağız bilmiyoruz. Çocukları alıp evden kaçtık" dedi.

Evde farelerin kemirdiği yerlerin olduğu görülürken, bazı eşyaların zarar gördüğü kameraya yansıdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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