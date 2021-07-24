DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılacak 'Yeşil Geçiş' belgesi protesto edildi
Avusturya duyurdu: Asker sayısını artırıyoruz
Plajdaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü
Benzinli ve dizel araçta yakıt ekonomisi
Bayram tatili bitti… Dönüş çilesi başladı
ABD'de Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye düştü
Anadolu'nun Türkleşmesinde 'Selçuklu' izleri
Asya Kaplanı alarmı… Elbiselerin üzerinden bile ısırıyor
İran'daki ‘Su kesintisi’ gösterileri tüm ülkeye yayılıyor
Türk bisiklet endüstrisi kapasitesinin üzerinde üretim ve istihdam sağlıyor
Denizli'den Hollanda ve Rusya'ya karanfil ihracatı
BM’den İran'a çağrı: Çözüm üretmelisiniz
Türk Telekom müşteri hizmetlerine direk nasıl bağlanılır (202)?
PTT kargo takibi nasıl yapılır?
Okyanus kirliliğini 'saçlarla' temizleme projesi

TIMETURK / YAŞAM / Bayram tatili bitti… Dönüş çilesi başladı

Bayram tatili bitti… Dönüş çilesi başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde sahillerdeki yoğunluk devam ederken, bazı tatilciler dönüşe geçti. İlçeden son 24 saatte 70 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-07-24 23:13:17
Bayram tatili bitti… Dönüş çilesi başladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

T

ürkiye'nin dört bir yanından gelen, dönüşü son güne bırakmak istemeyen çok sayıda kişi dönüş yoluna koyuldu. Bodrum ile turistik ilçelerin geçiş noktası konumundaki Kıbrıs Şehitleri ve Yokuşbaşı kavşaklarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Dönüş yolundaki araç trafiğinin pazar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Plajlarda ise hala yoğunluk olduğu görüldü. İlçede yatak kapasitesi doluluğunda yüzde 100'e ulaşıldı.

Bodrum'da bugün hava sıcaklığı 36 derece, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 50 olarak kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş