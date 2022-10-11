Baydar'a İstihdam ve Ekonomiye katkı ödülü

ABK Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydar, 'En Başarılı Ekonomiye Katkı ve İstihdam Ödülü'ne layık görüldü

By Protokol Dergisi tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek olan “3. Gümüş Kariyer Ödülleri”, İstanbul'da Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilecek. 5 Kasım tarihinde yapılacak olan etkinlikte yavaş yavaş ödüllerin sahibi de belli olmaya başladı. 3. Gümüş Kariyer Ödülleri içerisinde ABK Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydar'a 'En Başarılı Ekonomiye Katkı ve İstihdam Ödülü' verilecek. Konuyla ilgili Baydar'ın yaptığı açıklamada, "Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Ülkemiz için eğitim, ekonomi, istihdam, turizm ve endüstri alanlarında çalışmaya devam edeceğiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda ülkemizin üretim gücünü temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor, tüm paydaşlarımızı kapsayan kalkınma ve büyüme yaklaşımımız ile sürdürülebilir değer yaratma yolculuğumuzu aralıksız sürdürüyoruz. Bu duygularla bu ödülü bana layık gören herkese şükranlarımı sunuyorum" açıklamasına yer verdi.

ABK ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET BAYDAR KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini 1986 yılında Konya'da tamamladı. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Ahmet Baydar, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Yönetim ve Organizasyon bilim dalında Yüksek Lisans'ını yaptı. AstonAmericanUniversity'de “Business Administration” alanında Amerika'da Dr. Unvanı alan Baydar, çalışma hayatına 1990 yılında Dış Ticaret, Gıda, Tavukçuluk ve Hammadde alım satımıyla başladı. 1994 yılında Konya'da ABK Holding'i kuran Baydar halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Konya'da bulunan ABK Holding, ilk olarak 1994 yılında Özel İdeal Yurtları'nın ilk şubesi ile yurt konaklama hizmetleri faaliyetlerine başladı. ABK Holding 2013 yılında Anadolu'da Bugün gazetesini yayın hayatına kazandırdı. ABK Holding 2022 yılına gelindiğinde; yurt konaklama, inşaat, kimya ve ilaç sanayi, dış ticaret, e-ticaret, yiyecek – içecek, gayrimenkul yatırım, turizm ve sağlık turizmi alanlarında faaliyet göstermeye devam ediyor. Ahmet Baydar ayrıca 2005 yılında Konyaspor Yönetim Kurulu'nda görev alarak iki sezon Konyaspor yönetiminde Asbaşkanlık görevini yürüttü. Birkaç yıl ara verdikten sonra 2011 yılında tekrar Konyaspor yönetiminde görev aldı. Ayrıca, 2019 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren özel öğrenci yurtları işverenlerinin bir araya gelerek seslerini duyurmak, sektörel sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bir sivil toplum kuruluşu oluşturmalarına öncülük eden Baydar, bu amaçla Tüm Özel Yurt İşverenleri Sendikası'nın (TÜYİSEN) kurulmasını sağlayarak kurucu genel başkanı oldu. Halen bu görevini yürütmektedir.

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