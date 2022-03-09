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TIMETURK / YAŞAM / Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Bayburt kar tatili açıklaması

Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Bayburt kar tatili açıklaması

Bayburt'ta okullar tatil mi? Kar yağışlarının etkili olmasının ardından hangi illerde kar tatili olacağı merakla bekleniyordu. Velilerin araştırdığı 'Bayburt'ta kar tatili mi olacak?' sorusunun yanıtı valilikten gelen açıklamayla son buldu. İşte 10 Mart Perşembe Bayburt kar tatili açıklaması...

48 Dakika Önce
2022-03-09 18:52:38
Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Bayburt kar tatili açıklaması

Kar yağışlarının etkili olmasının ardından hangi illerde kar tatili olacağı merakla bekleniyordu. Velilerin araştırdığı "Bayburt'ta kar tatili mi olacak?" sorusunun yanıtı valilikten gelen açıklamayla son buldu. İşte 10 Mart Perşembe Bayburt kar tatili açıklaması...

Bayburt'ta okullar tatil mi?

10 Mart Perşembe Bayburt kar tatili açıklaması! Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayıldı. "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bayburt hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Bayburt ilinde bir hafta boyunca kar yağışı etikil olacak.

bayburt hava durumu

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