Bayburt'ta keşfedilen bitki türüne Aziz Sancar'ın adı verilecek

Soğanlı Dağları'nda yaklaşık 3 bin rakımda keşfedilen bitki türü, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını taşıyacak.

Bayburt'taki biyolojik çeşitlilik üzerine çalışma yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, Soğanlı Dağları'nda, farklı olduğunu düşündüğü bir bitkiyi inceledi.

Sefalı, koyu pembe renkli bitkiye ilişkin literatürde yaptığı araştırmada herhangi bir bilgiye rastlamadı. Çalışmalarını tamamlayan Sefalı, bitkiyle ilgili hazırladığı makaleyi Nordic Journal Of Botany Dergisi'ne gönderdi.

Yaklaşık iki hafta önce yayımlanan makale ile literatüre kazandırılan "arınca" cinsine ait endemik bitkiye, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a atfen "Androsace azizsancarii Sefalı" ismi verildi.

Kentte keşfedilen ikinci bitki türü

Özellikle kentin kuzeyindeki Soğanlı Dağları ile güneyindeki Kop Dağı'nın endemik bitki çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Sefalı, yeni bir endemik bitki türü keşfetmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sefalı, kentte ikinci kez bir bitki türü keşfettiklerine dikkat çekerek, "Bitkimiz, Bayburt'un kuzeyinde yaklaşık 3 bin metre rakımda yetişen bir arınca türü. Küçük yapılı bir bitki. 'Çarşak' diye tabir edilen, kırık, küçük taşlık alanda yer alıyor. Bitki, taban yaprakları itibarıyla sculent bitkilere benzemesi, çiçek renginin çekici güzellikte olması ve tüy durumunun farklı olması dolayısıyla diğer akrabalarından ayrılıyor. Bitki, bu özelliklerinden dolayı botanik bahçeler tarafından da talep görebilecek güzellikte" dedi.

Latince ismi "Androsace azizsancarii Sefalı"

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Sancar'ı örnek aldığını anlatan Sefalı, kendisine atfen bitkinin Latince ismini "Androsace azizsancarii Sefalı" olarak belirlediklerini söyledi.

Bitkinin, dünyada sadece Bayburt'taki Soğanlı Dağları'nın 3 bin metre yükseklikteki bölümünde bulunduğunu belirten Sefalı, bir arınca türü olduğundan Türkçe ismini "sancarınca" koyduklarını söyledi.

Sefalı, "Ülkemizin bilim alanında onuru olan hocamıza, Bayburt Üniversitesi olarak naçizane bir armağan vermek istedik. Aziz Sancar hocamızın ismini, keşfettiğimiz bitkiye verdik. Hocamız da bu durumdan memnun oldu, onur duyduğunu ve bu tip çalışmaları takip ettiğini dile getirdi" sözlerini kullandı.

"Üniversitemiz şehrin kültürel değerlerine katkı sağlamaya devam edecek"

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise kentte bulunan yeni bir bitki türünün literatüre kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bitkinin, uluslararası düzeyde saygın bir dergide kayıt altına alındığını anlatan Türkmen, "Dünya botanik kültürüne geçmiş olan bitkiye, Abdurrahman Sefalı hocamız, ülkemizin en önemli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismini verdi. Bu hem şehrimiz hem de ülkemiz adına değere dönüşmüş bilim insanına atfedilmesi açısından önemli" dedi.

"Üniversitemiz şehrin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerine katkı sağlamaya devam edecek" diyen Türkmen, bu kapsamda çalışma yürütenlere her türlü desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurguladı.

Bayburt'un oldukça zengin bitki türlerini barındırdığını, özellikle yüksek kesimlerde çok sayıda endemik bitki türünün bulunduğunu anlatan Türkmen, "Abdurrahman hocamız, daha önce de başka bitki türlerini literatüre kazandırmıştı. Şimdi çok önemli bir bitki türünü daha literatüre kazandırmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte de hocalarımızın hem şehrimize hem ülkemize hem de bilim dünyasına katkılar sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.