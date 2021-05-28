DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Veri koruma düzenleyicilerinden tepki çeken toplama
Eyüp Kılıç: “Yunanistan, Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere hazırlanıyor”
Müslümanlar 32 yıldır adalet bekliyor
Taksim Camii ibadete açıldı
ÖSYM ve MEB öğretmen sınav görev ücretleri | 2021 sınav görevli ücretleri ne kadar?
ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM ve MEB sınav görevli ücreti 2021
Araştırma: Büyük şehirlerdeki toplu taşıtlarda keşfedilmemiş virüs ve bakteri var
'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında mütalaa
'Meral dede'... Cumhurbaşkanı Erdoğan neden 'Bay Meral' dedi?
'Rusya'nın sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeliyiz'
Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis
Hilal Kaplan'dan sert eleştiri: 'Al Davutoğlu’nu, vur Babacan’a!'
Sosyal medyadan Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay hapis
Doğu'nun gençleri artık 'Criminal' değil!
Yasin Börü davasında yeni gelişme

Batman'da FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Batman'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin operasyonda, 4'ü muvazzaf asker 5 şüpheli yakalandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.05.2021 11:49:46
Batman'da FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına ilişkin faaliyet gösterdiği belirtilen zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş