Batman'da FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
Batman'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin operasyonda, 4'ü muvazzaf asker 5 şüpheli yakalandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına ilişkin faaliyet gösterdiği belirtilen zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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