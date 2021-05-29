Batman'da etçil çekirgeye rastlandı; geceleri avlanıyor…

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirge görüldü. Bu tür çekirgelerin özellikle geceleri avlanan türlerden olduğu biliniyor. Ancak yiyecek bulamayan çekirgeler, gündüz yerleşim yerlerine de inebiliyor.