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Batman'da etçil çekirgeye rastlandı; geceleri avlanıyor…

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirge görüldü. Bu tür çekirgelerin özellikle geceleri avlanan türlerden olduğu biliniyor. Ancak yiyecek bulamayan çekirgeler, gündüz yerleşim yerlerine de inebiliyor.

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Google News - Timeturk
29.05.2021 18:37:23
Batman'da etçil çekirgeye rastlandı; geceleri avlanıyor…

Çiftçi Hasan Bıçakçı, Batman'ın Gercüş ilçesindeki tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü anlattı:

"Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm."

Geceleri avlanan bir tür

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İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

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Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü ifade eden Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor" dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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