Batı Trakya Türklerini yasa boğan haber! İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete vefat etti

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti. Müftü Mete, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde Hakk'ın rahmetine kavuştu

Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.

Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu.

Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.

Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı.

2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi.

Mete, evli ve üç çocuk babasıydı.

AHMET METE KİMDİR?

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, 1965 yılında İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi. Bir dönem Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde eğitim gördükten sonra, Suudi Arabistan'daki Medine İslâm Üniversitesinin Dava Fakültesine kaydını yaptıran Ahmet Mete, 1991 yılında bu fakülteden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlamasından sonra Batı Trakya'ya dönerek, İskeçe Müftülüğü çatısı altında Vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulunan Ahmet Mete, 2000-2007 yılları arasında kendi köyü olan Yassıören'de İmamlık görevinde bulundu. 2007 yılında İskeçe Müftüsü seçilen Ahmet Mete 14 Temmuz 2022 sabahı bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. .