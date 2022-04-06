DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Beşiktaş aradığı stoperi buldu: Danilho Doekhi
Tarihi dönüşümün adresi: Kayabaşı
Hollanda Ruslara ait 13 yata el koydu
İstanbul uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar oldu? 2022 İstanbul dolmuş kısa mesafe-indi bindi zamlı ücreti kaç TL oldu?
Başkent Millet Bahçesi'nde bisiklet keyfi
İtalya eski Büyükelçisi Marsili: Türkiye dünyadaki imajını geri kazandı
Sabrın sonu sertifika
Analiz: Rusya'nın Ukrayna müdahalesi Balkanlar için ne anlama geliyor?
Hibe Nohutlar Toprakla Buluştu
Bir bakan bir daha bakıyor
Polonya Başbakanı'ndan Avrupa Komisyonu'na sert tepki
İlber Ortaylı: Asgari ücret İstanbul’da yasaklanmalı
İstanbul minibüs (dolmuş) ücretlerine zam mı geldi? İstanbul'da dolmuş indi bindi ne kadar oldu?
Analiz: Orta Doğu'da ABD'ye güven azaldı! Yeni ittifak arayışları gündemde
Metrobüs ücreti ne kadar oldu? İETT metrobüs durak sayısı ücreti kaç TL? Metrobüs öğrenci-tam-indirimli zamlı ücretleri kaç TL?

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / YAŞAM / Başkent Millet Bahçesi'nde bisiklet keyfi

Başkent Millet Bahçesi'nde bisiklet keyfi

Altındağ Belediyesi teknolojik yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Dijital bisiklet kiralama sistemi 'Altınbis' uygulaması Altındağ'daki Başkent Millet Bahçesi'nde kullanıma açıldı.

16 Dakika Önce
2022-04-06 12:15:30
Başkent Millet Bahçesi'nde bisiklet keyfi

Altındağ'da bisiklet kiralamak artık çok kolay... Altındağ Belediyesi Başkent Millet Bahçesi'nde oldukça ilgi gören bisiklet kiralama uygulaması, dijital platforma taşındı. Yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi 3 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu bulunan Başkent Millet Bahçesi'nde bisiklet keyfi yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Altınbis'le kiralama çok kolay

“Altınbis” isimli uygulama sayesinde, alanda bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlar kaç adet bisiklet olduğunu, kaç tanesinin hareket halinde olduğunu ve kaç tanesinin kiralanmaya müsait olduğunu cep telefonlarından görebilecek. Kiralama aşamasından sonra ise kullanım süresini ve bakiyesini yine cep telefonundan takip edebilecek. Uygulama ayrıca, bisikleti kiralayan kişinin, olası bir arıza durumunu, yine cep telefonundan çevrimiçi olarak bildirebilmesine imkan tanıyor. 1 kullanıcının aynı anda 3 bisiklet kiralayabildiği Altınbis uygulamasında, 1 saat bisiklet kiralamanın ücreti 5 TL... Uygulamayı telefonuna indiren her kullanıcının rahatlıkla kullanabildiği Altınbis, turistler için de büyük kolaylık... Çünkü uygulamaya İngilizce olarak da hizmet veriyor. Altınbis uygulaması, Google Play ve AppStore'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

“Uygulama büyük ilgi gördü”

Altınbis uygulamasının kısa sürede ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Balcı “Altındağ'ı her bakımdan öne çıkarmak için teknolojiyi yakından takip ediyor ve tüm yenilikçi gelişmeleri Altındağ'da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Millet Bahçesi'nde bisiklet kiralayıp gezme uygulaması, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyordu. Hem işlemleri kolaylaştırmak hem de yoğunluğu biraz olsun hafifletmek için kiralama işlemini dijital platforma taşıdık. Vatandaşların hem hayatı kolaylaştı, hem de zaman kazandırdı.” dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş