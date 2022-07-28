Başkan Pekyatırmacı Kılınçarslan mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İkincisi düzenlenen 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi, ‘Mahalle Buluşmaları' kapsamında ilçenin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyor. Mahalle etkinliklerinin ikincisinin adresi Kılınçarslan Mahallesi oldu. Kılınçarslan Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çocuklarla tek tek fotoğraf çektirip yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı, onlarla aktivitelere katılarak onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Atölye çalışmaları

Mahalle Buluşmaları'nın Selçuklu'da mahalle kültürünün canlanması gibi önemli bir amaca hizmet ettiğini dile getiren Pekyatırmacı, etkinliklerin Selçuklu'nun farklı mahallelerinde devam edeceğini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu mahalle şenliklerimizin ikincisini bugün Kılınçarslan Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın okul dönemi biterken ilk Haziran ayının başında karne şenliğimizi yapmıştık Kelebek Parkımızda. Orada da çok yoğun çocuklarımızın, gençlerimizin katılımları olmuştu. Orada da atölye çalışmaları yaptık. Çocuklarımız eğlenceli parkurlarda oyunlarını oynadı. Hem eğitici faaliyetlerimizi gerçekleştirdik, hem de çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek, güldürmekti hedefimiz. Karne Şenliği'nde çok büyük bir ilgi ve alaka vardı. Hem çocuklarımız tarafından hem de aileleri tarafından. O yüzden Karne Şenliğinden sonra Mahalle Şenliği olarak bu organizasyonumuzu devam ettirme kararı aldık. Son olarak Kılınçarslan Mahallemizdeyiz. Çocuklarımızın böyle atölyelerde faaliyetlere katılıyor olmaları, diğer taraflarda yarışmalara katılıyor olmaları, eğleniyor olmaları bizim için çok önemli. Tabii çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların her alanda, her aşamada mutlaka gelişimlerine katkı sunmamız gerekiyor. Bu manada ben çocuklarımızın sadece okulda başarılı olmalarının değil, diğer alanlarda da sosyal alanlarda da kültürel alanlarda da sportif faaliyetlerde de başarı ortaya koymaları ve kendilerini ifade etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ailelerimize büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın kendilerini ifade etmesine ve kendilerine güvenerek bir şeyler yapmasına fırsat verelim diyorum. Bu yüzden atölye çalışmaları önemli, sportif faaliyetler önemli.

Örnek faaliyetler

Selçuklu Belediyesi'nin spor faaliyetlerinde de örnek olmaya devam ettiğinin altını çizen Başkan Pekyatırmacı, şöyle konuştu: “Selçuklu Belediyemizin Yaz Spor Okulları'nda 65 salonda 12 bin çocuğumuza spor faaliyetini icra ettiriyoruz. İnşallah bu faaliyet yaz boyunca devam edecek. Yine yaz bittikten sonra Kış Spor Okulları'nda da aynı şekilde çocuklarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın sporda farklı branşlarda kendilerini geliştirmeleri, kendilerini ifade etmeleri, kabiliyetlerini, yeteneklerini ortaya koymaları bizim için önemli. Bugün Selçuklu Belediyemizin spor kulübünde 200'ün üzerinde milli sporcumuz var. Bu sporcularımızın tamamı Selçuklu Belediyemizin spor okullarında spora başlamış. Belli branşlarda kendilerini geliştirmiş ve milli sporcu olmuş sporcularımız.

Spora katkı

Tekvando, güreş, diğer branşlarda olsun çocuklarımız hem yurt içerisinde ulusal müsabakalarda hem de uluslararası müsabakalarda ülkemizi, Türk milletini temsil ediyor. Bu da bizim için büyük bir gurur vesilesi. Ben arzu ediyorum ki bütün çocuklarımız okullarıyla birlikte spor yapsınlar. Onların hem sağlıkları için hem kişisel gelişimleri için hem de tabii ki kabiliyetleri veya yetenekleri varsa lisanslı sporcu olarak, milli sporcu olarak ülkemizi, milletimizi temsil etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde çocuklarımız atölye çalışmalarında hünerlerini ortaya koyuyorlar. Ahşap atölyesinde, çini atölyesinde, resim atölyesinde çocuklarımız hakikaten yeteneklerini konuşturuyorlar. Şefik Can Caddesi'nde Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi'nde faaliyetlerimiz devam ediyor. Aynı şekilde belki mahallemizde bulunan gelişim teknoloji atölyemizde faaliyetlerimiz sürüyor. Çocuklarımızın kendilerini ifade etmeleri yönünden bu fırsatları da inşallah en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarıyla birebir ilgilendikleri için, buraya getirdikleri için tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da çok güzel, mutlu, sağlıklı, hayırlı bir gelecek diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.”

Selçuklu Çiçek Bahçesi görsel şölen sunuyor

Selçuklu Belediyesi, Kelebekler Vadisi Parkı'nda oluşturduğu ziyaret mekânları ile Konya turizmine önemli katkılar sağlıyor. Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yanı sıra Türkiye'nin en renkli bahçelerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi de her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye görsel şölen sunuyor.

Özgün düzenlemesiyle ön planda

Özgün düzenlemesiyle öne çıkan Selçuklu Çiçek Bahçesi'nde 26 tür, 70 çeşitten oluşan 348 bin çiçek bulunuyor. Fotoğraf sanatçılarının da yoğun ilgi gösterdiği Selçuklu Çiçek Bahçesi'nde mevsimin çiçekleri olan sardunya, petunya, yıldız, kadife, yaprak güzeli, vapurdumanı, papatya gibi farklı türlerde bitkiler de yer alıyor. Yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip çiçek bahçesinde özel peyzaj alanları da ziyaretçilerin dikkatlerini çekiyor. Bahçede yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.

Selçuklu Çiçek Bahçesi'nin bahar mevsimin gelişiyle her yıl yeni sezona farklı bir görsel içerikle girdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bahçede yer alan bitkilerin, gezinti alanlarının ve dekorasyonlarının yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Çiçek bahçesinde bu yıl 26 türden 348 bin çiçeğin yer alacağını ifade eden Pekyatırmacı, “Tropikal Kelebek Bahçemizle birlikte Selçuklu'nun en fazla ziyaretçi alan mekanlarından bir tanesi olan Çiçek Bahçemizde hazırlıklarda son aşamaya geldik ve kısa süre içinde açmayı istiyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizi bu yılda rengarenk şölenin olduğu çiçek bahçemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hizmetler yeni nesil şehir kütüphanesi ile taçlandırılıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılacak olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi açılışa gün sayıyor. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkacak olan kütüphane tasarımıyla Türkiye'de örnek olacak. Kütüphane çatısına kurulan GES panelleriyle de kendi enerjisini kendi üretecek.

Özel ortam hazırlıyoruz

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nde sürdürülen iç teşrifat çalışmalarını yerinde inceledi. Derslikleri tek tek gezen Başkan Pekyatırmacı'ya çalışmalardaki son durum hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, 4 bin 400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşuyor. Konya'da ilk olacak uygulama kapsamında kütüphane içerisinde çocuk kütüphanesi, çalışma alanları, konferans salonu, etüt salonu, öğrencilerin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun salonu gibi donatılar yer alacak.

Eğitime olan desteklerini Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılacak olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile sürdürdüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak yatırımlarımız içinde eğitim her zaman öncelikli olmaya devam ediyor. Selçuklu ilçemizde 98 adet kütüphaneyle en çok kütüphaneye sahip olan ilçeyiz. Kütüphane hizmetlerimizi Bosna Hersek Mahallemize kazandıracağımız Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile taçlandırıyoruz. Tesisimizin yapımı tamamlandı teşrifatı ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Merkezimiz açılış için gün sayıyor. Gençlerimizin 24 saat hizmet alabilecekleri ve istedikleri kitaba ulaşabilecekleri özel bir ortamı onlar için hazırlıyoruz. Selçuklumuza hayırlı olsun” dedi.

Selçuklu ve Karatay belediyelerinden ecdat yadigârına vefa

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren ‘Emmaus' Dayanışma Forumu, Selçuklu ve Karatay belediyeleri iş birliğinde ‘huzurevi merkezi projesi' kapsamında Potoçari'de inşa edilen 2 evin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Bosna'da kendilerini misafir değil ev sahibi olarak gördüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları söyledi: “1463 yılından bu yana buradayız buradaki annelerimiz bizim annelerimiz; buradaki çocuklar bizim çocuklarımız ve burada yaşayan Müslüman Boşnaklar bizim kardeşlerimiz biz o yüzden kendimizi misafir değil, ev sahibi olarak görüyoruz. Yakın tarihlerde çok büyük zorlukların yaşandığını çok büyük acıların yaşandığını biliyoruz bu acıları tekrarlamanın sizleri üzdüğünü de biliyoruz ama unutmamamız gerektiğini de biliyoruz. Bir daha bu acıların yaşanmaması için biz her zaman sizinle birlikteyiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Selçuklu Belediyesi olarak 2013 yılından bu yana Saraybosna'da Starigrad Belediyemizle kardeş belediye ilişkimizi yürütüyoruz hem kardeş belediyemiz Starigrad Belediyesi'yle hem Yunus Emre Enstitüsü'yle hem TİKA'yla hem Maarif Vakfı'yla hem de Türk Dünyası Belediyeler Birliği'yle çok önemli iş birlikleri yürütüyoruz. Anlamlı etkinliklere imza atıyoruz. Son olarak burada Konya'dan Selçuklu Belediyesi ve Karatay Belediyesi olarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin iş birliğinde Srebrenitsalı annelerimiz için yaptırdığımız evlerin açılışını ve teslimini yapıyoruz.”

Selçuklu'da uçurtmalar Seyir Tepesi'nden Konya'yı selamladı

Selçuklu Belediyesi tarafından Seyir Tepesi'nde ikincisi düzenlenen Uçurtma Şenliği çocukların yüzlerini güldürdü. Yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte yüzlerce uçurtma gökyüzünü süsledi. Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği ve Konya'da yaz günlerine renk katan Uçurtma Şenliği'nin ikincisi Selçuklu'nun gözde mekânlarından bir tanesi olan Seyir Tepesi'nde düzenlendi. Seyir Tepesi'ne gelen aileler hem açık hava ve doğa ile iç içe olurken hem de eşsiz Konya manzarası eşliğinde pikniklerini yaparak hafta sonu tatilinde streslerini attılar. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da başta çocuklar olmak üzere ailelerin de gün boyu keyifli vakit geçirdikleri etkinliğe katılarak onların sevincine ortak oldu. Çocuklarla sohbet eden, fotoğraf çekinen Başkan Pekyatırmacı onlarla birlikte uçurtma uçurdu, etkinlik alanına gelen ailelerle sohbet etti. Selçuklu Belediyesi tarafından etkinlik kapsamında çocuklar için özel aktivite alanları oluşturuldu. Gün boyu çeşitli animasyon gösterileri düzenlendi, interaktif ve şişme oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Sportif aktivitelerin de yapıldığı etkinlikte çocuklar için yarışmalar düzenlendi, çocuklar sürpriz hediyelerle sevindirildi.