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Başkan Palancıoğlu: Pandemi bitinceye kadar sahadayız

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Covid-19 salgını sebebi ile dünya çapında birçok tedbirler ve uygulamalar yapıldığını hatırlatarak “Pandemi süresince çalışmalarımız devam etmektedir. Pandemi bitinceye kadar da sahadayız.” dedi.

3 Saat Önce
2021-11-13 15:41:24
Başkan Palancıoğlu: Pandemi bitinceye kadar sahadayız

Birçok kısıtlamalara rağmen birlik ve beraberlik içinde tedbirlere uyarak ve daha da önemlisi aşı olmada gösterilen gayret ile salgını bir nebzede olsa azaltıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Pandemi sürecinde tedbirlere büyük bir hassasiyetle riayet ediyoruz. Okullar açıldı. Eğitim başladı. Gevşeme yok. Bu süreçte Melikgazi Belediyesi olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Pazar yerlerinde tedbirlerimiz devam ediyor. Tam bitti denilinceye kadar sahalardayız. Ekipler iş başında.” dedi.

Bu salgının toplumsal birlik ve dayanışma ile sonlandırılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, başta okullar olmak üzere, sağlık merkezleri, pazar yerleri, sosyal tesisler gibi kamu alanlarında ekiplerin iş başında olduğunu sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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