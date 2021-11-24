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TIMETURK / YAŞAM / Başkan Palancıoğlu öğretmenler gününü kutladı

Başkan Palancıoğlu öğretmenler gününü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

3 Saat Önce
2021-11-24 11:53:03
Başkan Palancıoğlu öğretmenler gününü kutladı

"Öğretmenler bizim başımızın tacı" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Eğitim sistemi ve öğretmenlerimiz ne kadar başarılı olursa bu ülke çok daha farklı çok daha güzel yerlere gelecektir. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile ve diğer üniversitelerimizle el ele kol kola güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin çok daha iyi noktalara gelmesi öğretmenlerimiz sayesinde olacak. Ülkemize faydalı olacak öğrenciler liyakatli ve donanımlı öğretmenlerimizin yetiştirdiği öğrencilerimizle olacak. Eğitimde verilen hizmetin en büyük destekçisi öğretmenlerimize de ben bu vesileyle teşekkür ediyorum. Nice 24 Kasımlar'da bir arada olmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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