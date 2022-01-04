Başkan Palancıoğlu'ndan ödül alan ERÜ öğretim üyelerine tebrik

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında “Bilim Ödülü”ne layık görülen Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Recep Ulucak ve Doç. Dr. Ahmet Eken’i tebrik etti.

Başkan Palancıoğlu, yayınlamış olduğu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri ile TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri açıklandı. 'İktisat alanında çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları' ile ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Ulucak TÜBİTAK Teşvik Ödülü adı. Yine ERÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Eken de sağlık bilimleri alanında TÜBA-GEBİP ödülüne layık oldu. Erciyes Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi olduğunu bu tür başarılar ile kanıtlamakta. Bir dünya üniversitesi olan Erciyes Üniversitemizin başarıları ve akademik çalışmaları bilime katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz, bilim insanlarımız ve şehrimiz adına gurur duyuyoruz. Ödül alan Hocalarımızı da bu başarısından dolayı kutluyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.