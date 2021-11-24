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TIMETURK / YAŞAM / Başkan Palancıoğlu, Mensucat caddesi çalışmalarını inceledi

Başkan Palancıoğlu, Mensucat caddesi çalışmalarını inceledi

Tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi yoğun kullanım nedeniyle deforme olan 2 kilometrelik Mensucat Caddesinde yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

3 Saat Önce
2021-11-24 11:11:46
Başkan Palancıoğlu, Mensucat caddesi çalışmalarını inceledi

2 kilometrelik yolun yenilenerek asfalt çalışmasının başladığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu bölgedeki çalışmalar için 600 metre bordür taşı ile toplam 4600 ton asfalt kullanıldığını söyleyerek, “Yazın son günlerini yaşadığımız bu günlerde hava güneşli ve bu fırsatı değerlendiriyoruz. Yaklaşık 10 gündür çalıştığımız orta sanayideki Mensucat Caddemizdeyiz. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda Sağlı sollu asfalt ve kaldırımlarını yapıyoruz. Burada özellikle vurgulamak istediğim 3 tane üç ayrı asfalt makinesi ile yan yana çizgi oluşmayacak şekilde uygulama yapıyoruz.Gerçekten bu nadir yapılan bir uygulama genellikle tek yada iki asfalt makinesini görebilirsiniz ama 3 tane asfalt finişeri zordur. Dolayısıyla burada üç asfalt finişeri ile pürüzsüz güzel bir asfalt yol yapıyoruz. Buradaki vatandaşlarımız ve esnafımız inşallah bunu en iyi şekilde değerlendirecek. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Rabbim bu hizmetlerimizi devam ettirmeyi nasip etsin. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni ve konforlu yolumuz ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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