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TIMETURK / YAŞAM / Başkan Palancıoğlu, ERÜ Bilim insanlarını tebrik etti

Başkan Palancıoğlu, ERÜ Bilim insanlarını tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Stanford Üniversitesi John Loannidis ve ekibi tarafından belirlenen ve 2020 yılı içerisinde ilk %2'lik dilime giren “En Etkin Bilim İnsanları” listesinde yer alan Erciyes Üniversitesi fakültelerinde görev yapan 29 öğretim üyesini tebrik etti.

2 Saat Önce
2021-10-30 21:28:31
Başkan Palancıoğlu, ERÜ Bilim insanlarını tebrik etti

Başkan Dr. Palancıoğlu, tebrik mesajında şunları söyledi:

“Stanford Üniversitesi John Loannidis ve ekibi tarafından bir çok kriter ile indeksler gibi farklı değişkenler kullanılarak oluşturulan ve 2020 yılı ilk yüzde %2'lik dilimde yer alarak en etkili bilim insanları listesinde 29 bilim insanımızın yer alması öncelikle ülkemiz adına ve Kayserimiz adına gururlandık. Uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları alanında ödül alması üniversitemizin de bir başarısıdır. Erciyes Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi olduğunu bu tür başarılar ile yine bir kez daha kanıtlamıştır. Çalışmaları ile örnek olan ve dünya bilim insanlığına öncülük eden hocalarımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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