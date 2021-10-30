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TIMETURK / YAŞAM / Başkan Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Başkan Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

2 Saat Önce
2021-10-30 21:24:04
Başkan Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını kutlamaktan duyduğu gurur ve mutluluğu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Cumhuriyet, bağımsızlık uğruna hayatını ortaya koyan, bütün imkânsızlıklara rağmen bir araya gelip eşsiz bir mücadele örneği gösteren yüce milletimizin, sarsılmaz bir iradeyle elde ettiği büyük zaferin ardından, yükselen bir değer olarak bizleri kucaklamıştır. Ne bugün ne de yarın, Cumhuriyet'in ilkelerinden ödün verilmesi söz konusu bile edilemez. Milletimizin yüreğindeki yurt sevgisi karşısında, bundan sonra hiçbir kötü emel tutunamayacaktır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla ve milletin büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak herkesin en önemli görevidir. Cumhuriyetimizin ilanının 98. yılında başta istiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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