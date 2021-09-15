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TIMETURK / YAŞAM / Başkan Kartoğlu'ndan Başakşehirli gençlere eğitim çağrısı

Başkan Kartoğlu'ndan Başakşehirli gençlere eğitim çağrısı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından, tüm Başakşehirli gençleri ilçe genelinde bulunan bilgievleri, gençlik merkezleri ve kütüphanelere davet etti. Başkan Kartoğlu, eğitim merkezlerinin gençlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

24 Dakika Önce
2021-09-15 10:19:41
Başkan Kartoğlu'ndan Başakşehirli gençlere eğitim çağrısı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasının ardından ilçe genelinde bulunan eğitim merkezlerinin başında yer alan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni ziyaret etti. Kültür sanattan akademik derslere kadar birçok alanda eğitimlerin verildiği bilgievlerinden gençleri istifade etmeye çağırdı.

Başakşehir Belediyesi'nden gençlere eğitim desteği

Başakşehir Belediyesi olarak gençlerin eğitimlerine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli gençlerimiz için üretiyor, geliştiriyor, eğitimlerine rol model olacak projeler hazırlıyoruz. Gençlerimizin bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmaları adına ilçemizin dört bir yanına bilgievleri, gençlik merkezleri ve kütüphaneler yapıyoruz. Kültür sanattan akademik derslere, kütüphanelerden ders çalışma alanlarına kadar birçok imkânı tek çatı altında topluyoruz.” diye konuştu.

“Tüm önlemleri aldık”

Eğitim merkezlerinin tamamında Kovid-19 tedbirlerinin alındığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Maske, mesafe ve temizlik konularında tüm önlemlerimizi aldık. Eğitim merkezimize gelen tüm gençlerimizin ateşlerini ölçüyor, maske takmalarına dikkat ediyor ve en az 2 metre mesafe kuralına uymaları yönünde bilgilendirme yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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