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Başkan Büyükkılıç talimat verdi, Kayseri ile Adana’yı Develi üzerinden bağlayan yol konforlu hale getirildi

TIMETURK / YAŞAM / Başkan Büyükkılıç talimat verdi, Kayseri ile Adana’yı Develi üzerinden bağlayan yol konforlu hale getirildi

Başkan Büyükkılıç talimat verdi, Kayseri ile Adana’yı Develi üzerinden bağlayan yol konforlu hale getirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ile Adana ili Kozan ilçesini birbirine bağlayan yolun 13 kilometrelik kısmının altyapı çalışması ve asfalt sathi kaplamasının 4 milyon 602 bin TL harcanarak yapıldığını söyledi.

2 Saat Önce
2021-10-25 17:17:25
Başkan Büyükkılıç talimat verdi, Kayseri ile Adana’yı Develi üzerinden bağlayan yol konforlu hale getirildi

Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kırsal yollarda konfor ve güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan hizmetler devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca Kayseri'nin Develi ilçesini Kozan üzerinden Adana'ya bağlayan Gürümze yolunun il sınırları içerisinde kalan kısmında 2015 yılından bugüne kadar gerekli iyileştirme ve sanat çalışmaları yapıldı. Ayrıca Başkan Büyükkılıç'ın direktifleri doğrultusunda Develi Belediyesi'nin katkıları ile sınırlar içerisinde yolun kalan kısmının tamamına asfalt sathi kaplama yapılarak konforlu hale getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şehir merkezi kadar kırsalı da ihmal etmeden yatırım ve faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Gürümze yolunun yapılması iki ilçe arasında gidiş gelişi kolaylaştırmış olup, ticarete büyük katkı yapacak hale getirilmiştir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Develi-Kozan ilçelerini birbirine bağlayan yolun 13 kilometrelik kısmının altyapı çalışması ve asfalt sathi kaplaması olmak üzere 4 milyon 602 bin TL harcanarak yapıldığını ifade etti. Büyükkılıç, tüm ilçelerde yapılan yol çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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