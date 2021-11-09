DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu' yanıtı
Ayçiçek yağına bir zam daha! ''Bu gidişle altınla yarışacak''
Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? 10 Kasım son dakika depremler...
Mazlum Kobani: CHP’nin tezkereye hayır demesi umut verici
'Muhalefetin yaldızı dökülüyor'
Merkez Bankası faizi değiştirmezse ne olur? MB faiz indirmezse banka faizleri düşer mi? (Konut kredisi-ihtiyaç kredisi)
Benzine büyük indirim
Borsa güne yükselişle başladı
İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini
Merkez Bankası faiz indirmezse ne olur? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri düşer mi, yükselir mi?
Büyükşehir'den Kızılay'a anlamlı bağış
İşsizlik rakamları açıklandı
Yellen'dan enflasyon açıklaması
Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Erdoğan: Ülkemizin bütünlüğüne kast edilmesine izin vermeyeceğiz

TIMETURK / YAŞAM / Başkan Büyükkılıç altyapı ve yol çalışmalarını denetledi

Başkan Büyükkılıç altyapı ve yol çalışmalarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden altyapı ve yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerimiz ile şehrimizin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

13 Saat Önce
2021-11-09 22:32:02
Başkan Büyükkılıç altyapı ve yol çalışmalarını denetledi

Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden ve Talas Atatürk Bulvarı'na bağlantı yapılacak olması nedeniyle özel önem taşıyan yol yapım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada Fen İşleri Daire Başkanlığı ile KASKİ ekiplerine görevlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ile şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Daha konforlu ulaşım için durmadan çalıştıklarının altını çizen Büyükkılıç, “Erenköy meydandan başlayıp Komando Caddesi'ne kadar devam eden yolda KASKİ'miz altyapı çalışmalarının sonuna geldi. İnşallah yılsonuna gelmeden Fen İşlerimiz de buradaki asfalt çalışmalarını tamamlayacak. Hemşehrilerimize daha konforlu ulaşım imkânları sunmak ve modern bir Kayseri'de yaşamalarını sağlamak için durmadan çalışıyoruz” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş