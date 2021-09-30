Başkan Büyükkılıç, 10 milyon TL yatırım yapılan Yeraltı Çarşısı'nda incelemede bulundu, esnafı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ticari dokusunun önemli merkezlerinden olan ve 10 milyon TL yatırım yapılan Yeraltı Çarşısı’ndaki dönüşüm ve teknik yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, esnafları ziyaret etti.

Yeraltı Çarşısı'ndaki bütün işyerlerini tek tek gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler dileyip, samimi sohbetlerde bulundu. Yeraltı Çarşısı'nda başlattıkları 10 milyon TL tutarındaki çalışmaları yerinde denetleyerek, esnafla görüşen Büyükkılıç, çarşının daha modern ve çağın koşullarına uygun bir alışveriş merkezi olması için çalıştıklarını söyledi.

Esnafları sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Her zaman vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanlarında olduğumuzu bilmesi bizim için çok önemli. Kayseri'miz insan unsuru sayesinde farklı özellikleriyle ön plana çıkmayı başarmış bir şehir. Özellikle müteşebbisliğimiz bizleri daha yenilikçi ve farklı yerlere taşıyor ve taşımaya da devam edecek. Amacımız, görevimizi en iyi şekilde yapmak için azami gayret göstermek. Bizlere verilen makamların yüklediği vebali biliyoruz ve bu vebalin altında kalmamak için de gece gündüz çalışıyoruz. O yüzden de sık sık esnaflarımızla bir araya geliyoruz. İsteklerini ve taleplerini dinliyoruz. En uygun şekilde bu istekleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, ziyaretleri sırasında vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü ve vatandaşlarla da sohbet etti.

YERALTI ÇARŞISI'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 milyon TL yatırım yapılan çarşıda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeraltı Çarşısı'nda toplam 9 bin 488 metrekare inşaat alanında yapılan çalışmalar kapsamında mevcutta bulunan tavan kaplamalar, elektrik ve mekanik tesisatlar sökülerek, çarşının bütün elektrik panoları ve kabloları yenileniyor, yangın algılama sistemi ve LED aydınlatma armatürleri tesis ediliyor. Mekanik anlamda soğutma, havalandırma sistemleri yapılan çarşıda, mevzuata uygun yangın söndürme sistemi yapılarak, daha ferah ve güvenli bir ortam sağlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.