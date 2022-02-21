Başkan Altay: Konya'mızda bu şuranın düzenlenmesi büyük önem taşıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nda konuştu.

Altay'ın konuşması:

Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Selçuklu payitahtı, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin şehri Konya'mıza hoş geldiniz safalar getirdiniz.

Küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda oldukça verimli sonuçlar alacağımıza yürekten inandığım İklim Şûrası'nıntüm insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum.

Böyle önemli bir çalışmanın, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehir olan Konya'mızda gerçekleştiriyor olmasından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, değerli konuklar;

Mevlana Hazretleri; “Mevsim sürekli yaz mevsimi olsaydı; güneş bahçeyi yakıp kavururdu. Bitkilerin kökünü kuruturdu da eski bitkiler bir daha yenilenmezdi. Yağmur suyu ise yüz renkli bahçe meydana getirir” sözleriyle kuraklığın yakıcılığını ve yağmurun bereketini, asırlar önce bu güzel sözlerle ifade etti.

Sonuçları itibariyle küresel iklim değişikliği; tabiatın dengesini bozmakta, birçok canlı türünün yaşamını tehdit etmekte ve dünyamızı giderek daha az yaşanılabilir bir hale getirmektedir.

Bu kapsamda; fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, atıkların çevreye duyarlı bir şekilde kontrolü; “sıfır atık” bilincinin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının korunması ve verimli bir şekilde kullanılması, toprak kirliliğinin önüne geçilmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi konular oldukça önem arz etmektedir.

Bizler Konya Büyükşehir Belediyesi olarak etkin bir şekilde uyguladığımız Sıfır Atık ve geri kazanım politikamız sayesinde, Konya genelindeki 5 adet metan gazından enerji üretim tesisimizde 2021 yılında 83 milyon 200 bin 170 kilovat elektrik enerjisi ürettik.

İlçelerimizde inşa ettiğimiz Atık Su Arıtma Tesislerimiz ile atık suların çevreye olan zararını ortadan kaldırıyoruz. Bu tesislerde ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Arıtılan suyu yeşil alanlarda kullanıyor; arıtma çamurunu gübre olarak çiftçilerimize veriyoruz.

Mavi Tünel çıkışına inşa ettiğimiz hidroelektrik santralimiz, 70 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi üretecek güce sahip.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında “Konya İli Sıfır Atık Yönetimi Sistemi Planı”nı hazırladık. 31 ilçemiz ve bağlı mahalleleri kapsayan yerleşim yerlerinde Sıfır Atık Projesi'nin daha etkin uygulanması için çalışmalar yürütüyoruz.

Birer tabiat harikası olan Beyşehir Gölü, Meke Gölü ve Tuz Gölü'nü korumak ve eski ihtişamına kavuşturmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz.

Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nde Konya'mız pilot il olarak seçildi. Bu kapsamda “Sera Gazı Emisyonu Envanteri”ni ve “Sera Gazı Emisyonu Azaltımı Eylem Planı”nı hazırladık. Konya Temiz Hava Eylem Planı ile hava kirliliğine karşı pek çok uygulamayı hayata geçirdik.

Şehir merkezimizde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla ısınma amaçlı kömür kullanımını sonlandırmak için doğal gaz dönüşümü başlattık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'nin birincietabında; Mevlana Müzesi'nin etrafındaki mahallelerimizde 1.108 konutun doğalgaz dönüşüm işlemleri tamamlandı. Sosyal yardımlaşma kömürü alan vatandaşlarımıza kömür yerine doğal gaz faturasına destek sağlanması amacıyla Kaymakamlıklarımızla protokoller imzalandı. Böylece hem bu ailelerimize destek olduk, hem de tarihi bölgede kömürden kaynaklı kirliliğin önüne geçmiş olduk.

Projenin ikinci etabında ise şehir merkezinde bulunan ve ısınma amaçlı kömür kullanan tüm konutların doğal gaza dönüşümüne yönelik çalışmalara devam ediyoruz.

Şehir içi seyahatlerde karbon emisyonunu en aza indirebilmek için Konya'mızı bir bisiklet şehri haline getirdik. 550 kilometre bisiklet yolu ile Türkiye'nin en uzun, dünya ülkeleri arasında ise önde gelen bisiklet yolu ağına sahibiz. 2030 yılında 786 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile “Konya'da Bisikletli Ulaşımın Geliştirilmesi ve Teşvik Edilmesine Yönelik İkili İşbirliği Protokolü” imzaladık. Tüm bu çalışmalar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ayrıca teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, değerli konuklar;

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yaz aylarında dünyamızın bir tarafı yoğun yağışların getirdiği afetlerle uğraşırken bir tarafında kuraklık, yangın gibi felaketler yaşandı.

Özellikle Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'mız, kuraklıktan en çok etkilenen şehirlerinden başında yer aldı; göllerde sular azaldı, yeraltı suları çekildi. Bu sebeple ürün rekoltelerinde büyük düşüş yaşandı.

Allah'a şükürler olsun ki; kış aylarında şehrimizde son 20-30 yılın en yoğun kar yağışını aldık. Bu; hem baraj ve göllerimize umut oldu, hem de ovada yer altı sularının beslenmesine büyük katkı sağladı. Yağışlarla birlikte çiftçimizin de bizim de yüzümüz güldü. Çünkü, ülkemizin gıda güvenliğinin merkezi durumundaki Konya'da yaşanan sıkıntının tüm Türkiye'yi etkilediğini biliyoruz.

Dolayısıyla, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehir olan Konya'mızda bu şuranın düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Burada; sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda yapması gerekenleri alanında uzman 650'dan fazla bilim insanımız, kurum ve kuruluşlarımız ele alacak.

İnşallah, Haziran ayında devralacağımız, dünya genelinde 240 bin üyesi bulunan Dünya Belediyeler Birliği Dönem Başkanlığımızda da küresel anlamda bu konuda yapılacak çalışmaların takipçisi olacağız.

Sözlerimin sonunda;küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda desteğini hiçbir bir zaman esirgemeyen ve bu alandaki çalışmalara öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, “Sıfır Atık Projesi” ile atıkların geri kazanımı konusunda hem ülkemizde hem de uluslararası alanda büyük farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum.

Şûra boyunca yapılacak tüm çalışmaların en güzel şekilde tamamlanmasını diliyorum.

Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum, tekrardan hoş geldiniz. .