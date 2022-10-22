Başbuğhan Çeker: 2020 İhracat Çalışmaları için Bir Hayli Zorlayıcıydı

Ticaret alanında başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Başbuğhan Çeker, 2020 yılının ihracat çalışmaları için bir hayli zorlayıcı olduğunu belirtti.

2020 yılında pandeminin ekonomideki etkilerini kesin bir şekilde gördüklerini ifade eden Çeker, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Pandemi, ekonomiyi olumsuz bir şekilde etkileyen bir dönemdi. Özellikle 2020 yılı itibarıyla birçok sektör, pandeminin olumsuzluklarından etkilenerek zarara uğradı. Tedarik zincirinde meydana gelen sorunlar ve ülkelerin sınırlarını kapatması, ihracat çalışmalarının da sekteye uğramasına neden oldu. Bu hususların tamamını düşündüğümüzde, 2020 yılının ihracat çalışmaları için bir hayli zorlayıcı olduğunu görüyoruz.”

2020 Sonrası Küresel Ekonomide Toparlanma Dönemiydi

2020 sonrası küresel ekonomide toparlanma döneminin oluşmaya başladığını belirten Başbuğhan Çeker, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “2020 yılı, ekonomik faaliyetler için gerçekten talihsiz bir dönemdi. Hemen hemen her sektör, pandeminin olumsuzluklarını derinden hissetti. Fakat alınan tedbirler, 2020 sonrasında küresel ekonomide bir toparlanma döneminin de ortaya çıkmasını sağladı. Ülke sınırları tekrar açıldı, ülke içindeki faaliyetler etkin bir şekilde devam etti. Bunların her biri, çalışmaların çok daha efektif bir şekilde sürmesini olanaklı hale getirdi. Bu yüzden diyebiliriz ki 2020 sonrası dünyadaki ülkelerin pek çoğu için ekonomik anlamda bir toparlanma dönemi oldu. Bu ise ihracatın da artış göstermesini olanaklı hale getirdi.”

Pandemi Krizi Hem Gelişmiş Hem De Gelişmekte Olan Ülkelere Zarar Verdi

Pandeminin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere zarar verdiğini belirten Başbuğhan Çeker, konuyla ilgili açıklamalarında bu hususlara yer verdi: “Bu dönemde Brezilya dahil olmak üzere birçok Amerika ülkesi zarar gördü. Tabi zarar gören ülkeler bunlarla sınırlı değildi. Ülkemiz başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının pandeminin olumsuzluklarından etkilendiklerini söyleyebiliriz.”

2022 İtibarıyla İhracatta Bir Yükseliş Söz Konusu

İhracata yönelik yapılan çalışmalar ve gelişen teknolojinin 2022 itibarıyla ihracatta bir yükselişi öncelediğini belirten Başbuğhan Çeker, “Artık ihracat özelinde çok daha yenilikçi yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bu ise küresel pazarda etkili çalışmaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Biz de çalışmalarımızı efektif bir şekilde sürdürerek ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunuyoruz.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı. .