Başarılı Prodüktör ve DJ Umur Anıl Gökdağ, yeni çıkardığı cover’ı anlattı

Son zamanlarda çıkarmış olduğu şarkılarla müzik platformlarında ilgi odağı haline gelen Başarılı Prodüktör ve Sounds of Someday Records Sahibi Umur Anıl Gökdağ, “Birçok hit parçaya cover yaptım. Cover’larım dinleyiciler tarafından beğenildiğinden oldukça fazla dinlendi. Bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çalışmalarıma ara vermeden titiz bir şekilde devam edeceğimi rahatlıkla söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

1 Temmuz'da Hoobastank'in “TheReason” adlı yeni cover parçasının çıkacağını belirten Umur Anıl Gökdağ, yenilikçi projelerine devam ettiğinin altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gökdağ, “Müzik, hayatımın anlamlı hale gelmesini sağlayan bir sanat dalı. Bu nedenle müzik sektöründe çalışmalarda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bugüne kadar pek çok şarkıya cover yaptım. Yaptığım coverlar da çok beğenildi. Hayranlarımdan olumlu geri dönüşler oldu. Ayrıca çıkardığım şarkılar Spotify, Apple Music başta olmak üzere birçok müzik platformunda editorelplaylistlere ve Top 100 chartlara girdi. Şarkılarım tüm platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Umuyorum ki farklı projelerim de diğerleri kadar çok sevilir.” sözleriyle çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Birçok Hit Parçaya Cover Yaparak Milyonlarca Dinlenmeye Ulaştım

Birçok hit parçaya cover yaptığının altını çizen Umur Anıl Gökdağ, çalışmalarına aynı şekilde devam edeceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren ünlü DJ, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Gayle'nin hit parçası abcdefu'ya yaptığım cover milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Dinleyicilerimin yaptığım çalışmalarla ilgili olumlu geri dönüşlerde bulunması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu sayede doğru yolda olduğumu ve çalışmalarımı aynı çizgide sürdürmem gerektiğini anlıyorum.”

Spotify, Apple Music Gibi Platformlarda Dikkatleri Üzerine Çekti

Şarkılarının birçok müzik platformunda yer aldığını belirten Umur Anıl Gökdağ, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Şarkılarım Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer gibi müzik platformlarında birçok listede üst sıralarda yer alıyor. Bu sayede şarkılarımın milyonlarca kişi tarafından dinlendiğini söyleyebilirim. Müzik sektöründe çalışmalarıma devam ediyorum. Yeni cover'ım 1 Temmuz'da yayımlanacak. Bundan sonra da benzer bir çizgide çalışmalarda bulunmaya devam edeceğim. Müzik, hayatımın bir parçası olduğu için sektörde yenilikçi projeler oluşturmak benim için gerçekten çok önemli ve yaptığım işlerle insanların hayatından bir parça olabilmek beni mutlu ediyor.”

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