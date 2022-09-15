Başarılı kuaför Aykut Burus kimdir?

15 yıllık tecrübesiyle Azerbaycan’a yerleşen kuaför Aykut Burus, Bakü’de kısa sürede adını duyurmayı başardı. Sosyal medyada dünyanın her yerinden geniş bir takipçi kitlesi olan başarılı kuaförün kim olduğu merak ediliyor. İşte Burus hakkında bilinmeyenler...

Son dönemde adından sıkça söz ettiren kuaför Aykut Burus, kendi sektörünün tecrübeli ve başarılı isimlerinden biri. 18 Temmuz 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Burus, eğitimine devam ederken iş hayatına da atıldı ve çok genç yaşta kuaförlük mesleğiyle tanıştı.

15 YILLIK TECRÜBE

15 yıldır sektörde faaliyet gösteren Aykut Burus, başarılı çalışmalarıyla kısa sürede kendini kanıtladı. Farklı salonlarda edindiği tecrübenin ardından The Most Levent'te 4 yıl hizmet veren Aykut Burus, 2021 yılında Azerbaycan'a yerleşti.

BAKÜ ŞUBESİ ONA EMANET

The Most'un Bakü şubesinde hizmet veren Aykut Burus, 15 yıllık tecrübesiyle geniş bir müdavim müşteri kitlesi oluşturdu. Özellikle saç tasarımı alanında başarısını ortaya koyan Burus, Instagram sayfasını da aktif olarak kullanmaya başlayınca sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Hem Türkiye'den hem de Azerbaycan'dan geniş bir takipçi kitlesi olan Aykut Burus, boya ve tasarım konusunda paylaştığı içeriklerle takipçilerini hem bilgilendiriyor hem de onlara ilham veriyor. .