Başarılı İş İnsanı Mehmet Karataş; “İhracat Rakamları Çok İyi”

Şah Grup kurucusu ve yöneticisi olan başarılı iş insanı Mehmet Karataş Türkiye’nin ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İhracatta Türkiye'nin dünya açısından son derece özel bir konumda bulunduğuna vurgu yapan Karataş; “İhracat rakamları gerçekten çok iyi. Biz de Şah Grup olarak bu iyi rakamlara olumlu etkide bulunduğumuz için son derece mutluyuz. Son olarak ocak-aralık 2021 döneminde açıklanan verileri baz alırsak, ihracatta beklentileri aşan bir büyümemiz var.” İfadelerini kullandı.

“%33'e Yakın Bir Büyüme Var”

İhracatta Türkiye'nin son yıllara oranla son derece ciddi bir büyüme gerçekleştirdiğini belirten başarılı iş insanı Mehmet Karataş; “Son veriler ihracatta %33'e yakın bir yıllık büyüme olduğunu gösteriyor. 2020 yılının aralık-ocak dönemine göre 2021 yılında %32,8 daha fazla ihracat yapılmış. Bu markalarımızın dünya çapında ne denli ilgi gördüğünü gösteriyor. Ayrıca önceki yıllardaki ihracat büyüme oranlarına baktığımızda pandemi sonrasında Türkiye'ye ne denli ilgi gösterildiğini de gözlemleyebiliriz.” İfadelerini kullandı.

“En Fazla İhracatı Almanya ve İngiltere'ye Yapıyoruz”

Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeleri de değerlendiren Mehmet Karataş; “En fazla ihracatı Almanya ve İngiltere'ye yapıyoruz. Avrupa bölgesi için Türkiye olmazsa olmaz konumda. Son derece iddialı bir iş gücüne sahibiz. Avrupa'nın farklı sanayii alanlarında birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Özellikle Almanya'ya yaptığımız ihracatın %22 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Bu oran, inanın gerçekten çok yüksek. Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin bize bağımlılığını gösteriyor olmasının yanı sıra Türk ticaretinin dünyadaki konumunu da gözler önüne seriyor.” İfadelerini kullandı.

“Katma Değeri Yüksek Ürün İhraç Etmeliyiz”

Son olarak ihracatta Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi gerektiğine vurgu yapan Mehmet Karataş açıklamalarında; “Katma değeri yüksek ürün ihraç etmeliyiz. Evet ihracat rakamlarımız dünya standartlarına göre oldukça yüksek ama gerçekten kazanç sağlayabilmemiz için katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Son dönemde bu alanda da ilerleme gösterdik. Fakat bu ilerleme yeterli değil. Özellikle teknoloji, bilişim, otomotiv ve ev eşyası gibi alanlarda ihracata önem vermeliyiz. Temel olarak bu sektörlerde üretilen ürünler, dünyada da fazlasıyla ilgi görüyor. İhracatı katma değerli ürünlere yöneltmeliyiz.” Sözlerine yer verdi. .