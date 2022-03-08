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Başarılı iş adamı Süleyman Lami uyar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Ünlü İş Adam Süleyman Lami uyar mesajında, kadınların önemine değinerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

1 Saat Önce
2022-03-08 09:14:42
Başarılı iş adamı Süleyman Lami uyar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Uyar, “Yüce dinimiz ve medeniyetimiz her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Kadınlarımızın uğradığı bu baskıya, şiddete ve eşitsizliğe karşı sesimizi yükseltmeli, yasalarla belirlenen kadın erkek eşitliğinin toplumsal yaşamda da uygulanmasını sağlamalıyız., sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillendirilmesinde en önemli katkıyı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi. .

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