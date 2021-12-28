Başarılı Girişimci Mustafa Öztürk; “KKTC Yeniden Cazibe Merkezi”

KKTC’de gerçekleştirdiği yatırımlarla iş dünyasında adından söz ettirmeyi başaran ünlü girişimci ve iş insanı Mustafa Öztürk, Out work Alternative Media & Event Company şirketinin kurucusu. Aynı zamanda KKTC’nin Girne kentinde 2 adet eğlence mekanın işletmeciliği sürdüren başarılı girişimci Mustafa Öztürk, KKTC’nin dünyada sahip olduğu konum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi sonrasında KKTC ekonomisini ve eğlence sektörünün içerisinde bulunduğu durum değerlendiren Mustafa Öztürk; “KKTC yeniden cazibe merkezi konumuna ulaştı. Aslında çok uzun süredir dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biriydi. Özellikle bir dönem, başta İngiltere olmak üzere Avrupa vatandaşlarının büyük bir bölümü, tatil tercihini Kıbrıs'tan yana kullanıyordu. Son dönemde pandeminin etkisiyle eğlence sektörü, küçük bir durgunluk yaşasa da Kıbrıs tekrardan eski konumuna ulaştı.” İfadelerine yer verdi.

“Yaz Aylarında Eğlence Sektöründe Patlama Yaşanacak”

Kıbrıs'ın Girne kentinde QueenLounge Bar ve La Noubaisminde iki adet eğlence mekanının işletmeciliğini sürdüren Mustafa Öztürk, yaptığı her yatırımda çok ses getirmeyi başardı. Eğlence sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan başarılı girişimci; “Yaz aylarında eğlence sektöründe patlama yaşanacak. Bu tahmini şimdiden yapmak son derece mümkün. Sonbaharı yaşadığımız bu dönemde bile önceki yıllara oranla eğlence sektörünün büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bu büyümenin temel sebebinin, insanların pandemiyle birlikte fazlasıyla kendi içine dönmesi olduğunu düşünüyorum. Uzun süre baskı altında kalmak ve geleceğe ilişkin öngörülerde bulunamamak insanların eğlence sektörünün her bir unsuruna yönelmesini sağladı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Girne, Kıbrıs'ın En Özel Lokasyonu”

KKTC ve yatırımlarını gerçekleştirdiği Girne'nin uluslararası alandaki konumunu da değerlendiren Mustafa Öztürk açıklamalarında; “Girne, Kıbrıs'ın en özel lokasyonu konumunda. Eğlence mekanları, benzersiz doğası ve diğer olanaklarıyla Girne, adeta devasa bir yaşam merkezi. Kentin bsahip olduğu bu özellik, sadece Türkiye ve KKTC'de bilinmiyor. Uluslararası alandan da Girne'ye ilgi büyük. Özellikle Avrupa, ABD ve Asya'da Girne gerçek bir cazibe merkezi olarak tanımlanıyor. Her geçen gün şehre olan ilgi de artıyor. Bizler de bu bölgenin insanı ve yatırımcısı olarak Girne'nin markalaşma gelişimine katkı sağlamalıyız. Bunu yapmak için ise doğru tercihler ve sürdürülebilir yatırımlar şart.” ifadelerine kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.