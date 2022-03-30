Başaran Şakar, Mister Europe’ta Türkiye’yi temsil edecek!

Her yıl Avrupa’nın en iyi modellerinin seçildiği Mister Europe yarışmasında bir ilk yaşandı. Yakışıklı model Türkiye’yi tarihinde ilk kez finale taşıdı. 52 ülkeden on binlerce modelin başvurduğu yarışmada Türkiye Başaran Şakar ile ilk 12’ye yükselip finale kalmayı başardı.

Daha öncesinde Mister Berlin yarışamasın kazanan ve pek çok defilede yer alan genç model Başaran Şakar, Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğini söyledi.

Mister Europe yarışması bu yıl 5 Mayıs 2022 tarihinde Mayotte adasında gerçekleşecek.

Başaran Şakar kimdir?

İstanbul doğumlu olan genç model 26 yaşındadır ve şu anda Berlin'de yaşamaktadır. Boyu 192, kilosu 77 olan Şakar'ın, 17 yaşından beri modellikle alakası bulunmasına rağmen asıl mesleği mühendisliktir. Modelliğin yanı sıra Almanya'da mühendis olarak çalışmaktadır.

Bu sene Mayıs ayındaki yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip ülkemize derece getirmeyi hedeflemektedir. Kendisine başarılar dileriz. .