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TIMETURK / YAŞAM / Başakşehirliler ilk yardıma hazır

Başakşehirliler ilk yardıma hazır

Başakşehir Belediyesi, eylül ayının 2. haftasında kutlanan Dünya İlk Yardım Günü münasebetiyle, afetlere karşı mücadele kapsamında kurduğu BAŞAKAY’ın yeni gönüllüleri ve belediye personeli için temel ilk yardım semineri düzenledi. Katılımcılara belgelerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

28 Dakika Önce
2021-09-15 10:17:30
Başakşehirliler ilk yardıma hazır

Başakşehir Belediyesi'nin afetlere karşı mücadele kapsamında kurduğu BAŞAKAY'ın yeni gönüllülerine ve belediye personellerine yönelik temel ilkyardım semineri düzenlendi. Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, bir kaza anında ilk müdahalenin önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen seminerin katılımcılarına belgelerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

“İlk müdahalenin önemini sahada gördük”

İlk yardımın önemine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “BAŞAKAY'ımızın ilçemizde yürüttüğü eğitim çalışmalarını yanı sıra hem sahadaki faaliyetleri, hem de son zamanlarda istemesek de karşılaşmak durumunda kaldığımız doğal afetlerden dolayı yapmış olduğunuz mücadele gerçekten takdire şayandı. Özellikle afet bölgelerinde gösterdiğiniz üstün gayret nedeniyle her bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu işler gönüllülükle olur. Bu işi hissetmemiz gerekir. Ne zaman, ne yaşayacağımız belli olmuyor. Her türlü duruma hazır olmalıyız. Bu yüzden kaza anında ilk müdahalenin hayat kurtardığını çok iyi öğrendik, tecrübe ettik. Yeni gönüllülerimizin bu anlamda ilk yardım eğitimi alması bizim için çok önemli. Çünkü BAŞAKAY sadece afet bölgelerinde değil, ilçemizdeki siteleri gezerek aldıkları bu eğitimleri Başakşehirlilere aktarıyor. Ben hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Dünya ilk yardım gününüzü kutluyor, başarılarınız devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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