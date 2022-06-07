Başakşehir'de seyir halindeki servis minibüsü devrildi
İstanbul Başakşehir'de devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı.
2022-06-07 09:28:27
Olimpiyat Bulvarı yan yolda ilerleyen 34 LCE 824 plakalı servis otobüsü, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak aydınlatma direklerine çarptı. Direkleri yıkarak devrilen otobüsteki sürücü ile 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. .
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