Barış Akarsu Kimdir, Nerelidir? Barış Akarsu Şarkıları Neler?

Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu albümleri neler? Barış Akarsu ne zaman öldü? Anadolu Rock müziğinin Sürmeli şarkıcısı Barış Akarsu hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Barış Akarsu Kimdir?

Barış Akarsu (29 Haziran 1979'da Bartın'da doğdu. Akarsu Türk şarkıcı ve oyuncudur. Barış Akarsu çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrendi. 2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine ATV'de yayımlanan Akademi Türkiye adlı yarışmaya katılım gösterdi. Uzun süre kaldığı yarışmada Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yaptı. Yarışmada birinci olmasının ardından ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından Islak Islak adını verdiği albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. Akarsu 2005 yılında birçok konser verdi, çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. İlk albümünün ardından Türkiye çapında tanınmaya başladı. Barış Akarsu daha sonra 2006-2007 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Yalancı Yarim adlı dizinin başrolünde Merve Sevi ile birlikte oynamaya başladı. 9 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Rock Sanatçısı Ödülü'nün sahibi oldu ve ödülünü Murat Göğebakan'ın elinden aldı. n 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Barış Akarsu Albümleri

Islak Islak (2004)

Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek (2006)

Ayrılık Zamansız Gelir (2008)

Ödülleri