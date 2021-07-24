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TIMETURK / YAŞAM / Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı

Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kardeşleriyle girdiği Atatürk Baraj Gölü'nden ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırılan Elif Nur Mece de hayatını kaybetti.

12 Dakika Önce
2021-07-24 16:46:36
Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı

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ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde piknik yaparken serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğulan Hale Nur Mece (22) ve Emirhan Mece'nin (11) sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan kardeşleri Elif Nur Mece (13) de kurtarılamadı.

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Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Karakucak Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden Mece ailesinin çocukları Hale Nur, Elif Nur ve Emirhan Mece, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Kardeşlerden Elif Nur, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Hale Nur ve Emirhan Mece kardeşlerin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Elif Nur Mece de bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mece kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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