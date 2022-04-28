Banyolar için Klozet Seçim Rehberi ve Dekorasyon Önerileri

Yeni bir klozet satın alırken dekorasyon stilinize uyum göstermesi dışında ürünlerin teknik özelliklerine de dikkat etmelisiniz.

Klozet ölçüleri, rengi, fiziksel durumu, kapak kısımları ve daha pek çok farklı ayrıntıyı göz önünde bulundurarak seçmeniz gereken klozetlerle dekorasyon stilinizi işlevsel bir şekilde vurgulayabilmeyi başarabilirsiniz.

Ölçüler

Klozet modelini seçeceğiniz zaman yerleştireceğiniz yerin boyutlarının klozet için uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Klozetler, özel bağlantı aparatları ve rezervuar deposu sebebiyle banyo ve tuvaletlerde göründüğünden daha fazla yer kaplayabilirler. Banyonuzun küçük olduğunu düşünüyorsanız klozet, duş teknesi, küvet ve banyo dolapları sebebiyle monte edilemeyebilir ya da banyo kullanımına sınır getirebilir.

Renkler

Banyodaki birçok farklı aksesuarın ve mobilyanın renklerinin doğru şekilde seçilmesi gerekir. Klozet modelleri arasında birçok farklı renk bulabilmeniz mümkündür. Klozetler genel olarak beyaz renkli satılsa da siyah ve gri gibi alternatif seçenekler de vardır. Beyaz renkli klozetler klasik stil elde etmek isteyenler için ideal olan seçenekler arasındadır. Açık renkli fayans kullanıyorsanız renkli klozetleri de deneyebilirsiniz.

Kapaklar

Klozetlerin bazıları kapaklarıyla beraber satılır. Bu durumda klozet kapağını da klozetin kendisini inceler gibi incelemeniz önerilir. Birçok farklı materyal ile tasarlanan klozet kapaklarını seçerken üretim malzemesinin dayanıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Böylelikle uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz ürünlere sahip olabilirsiniz.

Dayanıklılık

Banyolar için herhangi bir ürün seçerken dayanıklılık oldukça önemlidir. Tesisata doğrudan bağlantıları yapılan ve genellikle ağır olan bu ürünler dayanıklı olmadıkları zaman tesisat üzerinde de çeşitli sorunlara yol açabilirler. Büyük bir sorun olmadığı sürece değiştirilmeyen klozetlerin darbelere, kimyasallara ve çevresel faktörlere karşı dayanıklı olması gerekir. Uzun ömürlü olan klozetleri araştırırken aceleci davranmamalısınız.

Kolay Temizlenebilir

Banyolarda en fazla dikkat edilmesi gerekenler arasında hijyen ilk sırada yer alır. Banyo ve tuvaletin hijyenini sağlayabilmek oldukça önemlidir. Banyonuz veya tuvaletiniz için tercih edebileceğiniz klozet modelleri kolay temizlenebilir yapıda olduğu zaman temizlik için ayıracağınız süreden tasarruf elde edebileceğiniz gibi aynı zamanda hijyen koşullarını da en iyi şekilde yerine getirebilirsiniz.