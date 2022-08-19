Banu Alkan Kimdir, Nerelidir? Banu Alkan Yer Aldığı Projeler Neler?

Banu Alkan kimdir? Banu Alkan’ın yer aldığı projeler ne? Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan, hem güzel sesi, hem de muhteşem oyunculuğu ile unutulmayan sanatçılardan. Banu Alkan'ın aldığı ödüller neler? Banu Alkan hakkında merak edilenlere ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Banu Alkan Kimdir?

Türk sinemasının "Afrodit" lakaplı Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç ettiler. Rebronja ailesi, Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka, önce Yaprak sonra da Banu ismini aldı. Ardından Banu Alkan İstanbul'a taşınarak çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. İstanbul Kartal Maltepe Lisesi'nde başladığı öğrenimini lise 2. sınıfta bıraktı. Banu Alkan mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı. Ardından da Vakko'dan eğitim aldı. Aydan Adan- Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde yer aldı. 1976'da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'na girdi. Sanatçı, 17 yaşındayken iş insanı olan Gürbüz Hanif'le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif'in vefatı ile son buldu. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi.1998 yılında, “Neremi” adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Ardından çeşitli sinema filmlerinde yer alan Banu Alkan hem sesi hem de oyunculuğu ile büyük bir beğeni topladı.

Banu Alkan Yer Aldığı Projeler

Sinema

İsyan (1975)

Taksi Şoförü (Türk filmi, 1976) (1976)

Akrep Yuvası (1977)

Onsuz Olamam (1978)

Vurun Beni Öldürün (1980)

Ağla Gözlerim (1981)

Günah Defteri (1981)

Ben De Özledim (1981)

Nikah Masası (1982)

Aşkların En Güzeli (1982)

İlişki (1983)

Bataklıkta Bir Gül (1983)

Gecelerin Kadını (1983)

Kadınca (1984)

Sokaktan Gelen Kadın (1984)

Kızgın Güneş (1984)

Katiller de Ağlar (1985)

Arzu (1985)

Bu İkiliye Dikkat (1985)

Sarı Bela (1985)

Mavi Yolculuk (1986)

Seviyorum (1986)

Afrodit (1987)

Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş (1987)

Yaşamak (1988)

Vahşi Ve Güzel (1989)

Renkli hayatlar (1999)

Tuzu Kurular (2001)

Kızma Birader (2005)

Afrodit (2010) Kısa metrajlı film

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 1 Bölüm Belgesel (2000)

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 2 Bölüm Belgesel (2000)

Televizyon

Arkadaşım Hoş geldin Sezon Finali Talk Show (2014)[7]

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 1 Bölüm Belgesel (2000)

Afrodit Banu Alkanın Hayatı 2 Bölüm Belgesel (2000)

Yeşilçam 100.yıla Özel Banu Alkan Belgeseli CNN Türk (2014)

Güzellik Yarışması ( 1976 ) Yarışmacı

Şahane Pazar (1999) Yarışmacı

Şahane Pazar (2000) Yarışmacı

Uygur Kardeşler ( 2000 ) Yarışmacı

Renkli Dünyalar (2000)- (TV Dizi)

Tuzu Kurular (2001) - (TV Dizi)

Çarkıfelek (2000) Yarışmacı

Ünlüler çiftliği ( 2004 ) Yarışmacı

Sabah Yıldızları BBG ( 2005) Yarışmacı

Kızma Birader (2005) - (TV Dizi)

Çarkıfelek (2010) Yarışmacı

Kadınlar ve Erkekler ( 2010 ) Juri

Güzellik Yarışması( 2010 ) Juri

Bu Tarz Benim (2014) Juri

Yeşilçam 100.yıla Özel Banu Alkan Belgeseli CNN Türk (2014)

Bu Tarz Benim Tv8 (2016) Juri

İşte Benim Stilim Tv8 (2017)

Dünya Güzellerim (2017)

Video klipleri

Bir gün Beni Arzularsan (2000) - ( TV )

Dansa Kaldır (2000) - ( TV )

Tuzu Kurular (2001) - ( TV )

Kalp Yangını (2004) -(TV) Misafir Oyuncu

Mahallenin Güzeli Sezen (2008) - ( TV ) Misafir Oyuncu

Reklamlar

Kom (1978)

Lüks (1979)

İxsir (2000)

Neremey Neremi Parfüm (2000)

Poli (2000)

Atek Lift Makina (2011)

Nestle (2014)[8]

Performans (2015)

Banu Alkan Aldığı Ödüller