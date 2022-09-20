Banka promosyonu caiz mi? Promosyon almak haram mı?

Çalışanların banka promosyonu almasının İslam dinine uygunluğu araştırılıyor. İlahiyatçı ve Akademisyen Prof. Dr. Orhan Çeker’den banka promosyonuna dair fetva yayınlandı. Peki promosyon almak caiz mi? Banka promosyonu haram mı? Banka promosyonu almak helal olur mu? İşte detaylar…

Bankalar tarafından maaş alan çalışanlarına promosyon ödemesi yapılmasının İslam dinine uygunluğunu hassasiyeti olan vatandaşlar araştırıyor. Peki banka promosyonu haram mı? Promosyon almak caiz olur mu? Banka promosyonu fetvası nedir? İşte Prof. Dr. Orhan Çeker'in promosyon fetvası...

Fıkıh alanında çalışmalar yapmış olan akademisyen Orhan Çeker, banka promosyonunun caiz olup olmadığına dair bir yazı yayımladı. Çeker, banka promosyonu caiz mi sorusunu yöneten vatandaşlara cevap verdi.

Banka promosyonu haram mı?

Prof. Dr. Orhan Çeker, promosyon caiz mi sorusuna yanıt verdi. “Maaşı ödeme borçlusu olan kurum ile promosyonu veren kurum aynı çatıda birleşiyorlar ise o promosyon maaşa yapılmış zam gibi olur.” İfadelerini kullanan Çeker'in promosyon fetva yazısının tamamı:

“Mesela memur ve emekli maaşını devlet vermektedir. Promosyonu da devlet bankası verirse maaşa zam yapılmış gibi olup helal görüyoruz. Ama bunlara maaşı devlet bankası dışında bir kurum verseydi o promosyon o bankanın hediyesi gibi olur. Bu sefer de hediyenin helal olup olmaması gündeme gelir. Malumdur ki gelirinin çoğu haramdan gelen kimsenin hediyesi helal olmaz. Promosyon alanlar bunu düşünmek zorundadırlar.

“Çok net olarak söylüyorum”

Kimi bankalar yüksek rakamlı promosyon verince bazı kurumlar maaş bağlantısını onlarla yapmaktadırlar. Çok net olarak söyleyelim ki bu promosyon HELAL DEĞİL! Hiç kimse 'Bu, bankanın hediyesidir' bahanesine yapışmasın. Şahsen ben katılım bankasının verdiği promosyonu yemedim. Çünkü ben o katılım bankasının çalışanı değilim. Faiz anlayışımızı erozyona uğratmayalım. Salabet sahiplerini takdirle karşılıyorum.”

Banka promosyonu nedir?

Günümüzde memur, işçi ve emekliler maaşlarını banka üzerinden almaktadırlar. Bankalar, yapılan yasal düzenlemeye istinaden son yıllarda maaş sahibi olan memur, işçi ve emeklilere maaşlarının kendilerine yatırılması karşılığında promosyon vermektedir.