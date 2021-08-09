DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yunanistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti
ANALİZ: İran Afganistan’da ne istiyor?
Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı?
Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü
Funda Taşkın, Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışlarında İkincisi Oldu
TURKOVAC aşısı Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili
TOKİ'den 'Karabük'te yarı fiyatına yurt binası' iddialarına ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakanı Yellen’den borç limitini artırma çağrısı
ABD'de 1 milyondan fazla itfaiyecinin yüzde 67’si gönüllü
Ekşi Sözlük kimin? Ekşi Sözlük'ün sahibi kim?
Rusya, Kuril Adaları'na onlarca askeri tesis inşa edecek
Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
İstanbul’da Hizbullah operasyonu
Tokyo'da Türk hakeme ölüm tehdidi!

TIMETURK / YAŞAM / Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Ali Alataş (55), 3 yıl önce boşandığı Gülcan Kılınç (35) ve annesi Gülizar Kılınç'ı (54) balkondan girdiği evde başlarından tabancayla vurup öldürdü.

4 Saat Önce
2021-08-09 12:55:02
Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Olay, saat 04.00 sıralarında Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Ali Alataş, 3 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Gülcan Kılıç'ın, annesi Gülizar Kılınç ile oturduğu binaya geldi. Apartmanın üçüncü katındaki daireye balkondan giren Alataş, anne ve kızı tabancayla ateş ederek başlarından vurdu.

090820211219480561314

Silah seslerini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcan Kılınç da hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olay sırasında Gülcan Kılınç'ın 3 çocuğu ve Gülizar Kılınç'ın 2 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.

Anne ve kızının cenazeleri yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

090820211219320568902

Olayın ardından kaçan Ali Alataş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş