Balkan Naci İslimyeli vefat etti

Ressam, öğretim üyesi, sanat yönetmeni Balkan Naci İslimyeli, 75 yaşında vefat etti.

Müzisyen Cihat Aşkın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Üzüntümüz büyük Sevgili dostum, büyük sanatçı Balkan Naci İslimyeli'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" yazdı.

Balkan Naci İslimyeli kimdir?

Balkan Naci İslimyeli, 20 Eylül 1947 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1967 yılında şimdiki adıyla Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan dönemin İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun uygulamalı yetenek sınavını kazanarak girdiği resim bölümünde beş yıl resim eğitimi gördü. Birincilikle mezun olduğu okula bir yıl sonra 1973 yılında asistan oldu. Asistanlığı döneminde kazandığı Avusturya Hükümeti'nin bursu ile litografi (taş baskı) eğitimi görmek üzere 1975 yılında Salzburg'a gitti.

Yurda döndüğünde tez çalışmalarına devam eden Balkan Naci İslimyeli, 1977'de “Görsel Sanatlar Öğesi Olarak Kurgu” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Floransa'ya 1980 yılında bu kez İtalyan Hükümeti'nin bursuyla giderek; Floransa Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde iki yıl boyunca çalışmalar yaptı. 1982 yılında yurda döndü. Doktoraya eşdeğer olan sanatta yeterlilik diplomasını 1983 yılında alan sanatçı üç yıl sonra 1986'da resim bölümünde doçent oldu.

1989 yılında New York'a giderek çağdaş sanatlar üzerine çalışmalar yaptı. New York Üniversitesi Hagop Kevorkian Yakındoğu Merkezi'nin davetiyle 1990 yılında burada çalışmalarda bulunan İslimyeli,1991'de Fulbright bursuyla Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Konuk sanatçı olarak davet edildiği ABD Hartford Trinity Koleji'nde çalıştı. 1996yılında profesör oldu. Değişik ülkelerden aldığı davetlerle gittiği yerlerde kısa süreli çalışmalar yaptı. İslimyeli, eğitimciliğinin yanı sıra sanat kitapları, şiir ve öyküler yazmakta sinema ile de ilgilenmektedir.

Şiir ve öyküleri Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitaplık dergilerinde yayımlanmıştır. Marmara Üniversitesi'nde kendi adıyla resim atölyesi; yirminin üzerinde de yüksek lisans ve doktora tezi yöneten Balkan Naci İslimyeli, halen Işık Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Balkan Naci İslimyeli'nin ceza sözcükleri serisinden olan çalışmaları, 2004'ün ilk resmidir. Kaliagrafik yazı soyutlamaları minimal vurguda tekrar ediliyor. Tek bir sözcüğe siyah fon üzerinde uzak-yakın ilişkisini bir müzik denemesi gibi algılayabiliriz.Sanatçı yaşamını her döneminde çok çalışmış pek çok konuyla ilgili resimler yapmış, fotoğraflar çekmiştir. Birçok sergi açmıştır. Arayışlar içinde olan ve Türk kültüründen beslenen bu sanatçı zenci resimleri üzerine hat sanatının estetik bir biçimde yerleştirmeyi başarmıştır. .