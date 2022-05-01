Balıkesir Ramazan bayramı ezan vakti 2022 | Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak?

Balıkesir Ramazan bayramı ezan vakti 2022 | Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk bayram ezanları merak ediliyor. Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar...