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Balıkesir Ramazan bayramı ezan vakti 2022 | Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak?
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Balıkesir Ramazan bayramı ezan vakti 2022 | Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak?

Balıkesir Ramazan bayramı ezan vakti 2022 | Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk bayram ezanları merak ediliyor. Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar...

33 Dakika Önce
2022-05-01 11:14:56
Balıkesir Ramazan bayramı ezan vakti 2022 | Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak?

Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk bayram ezanları merak ediliyor. Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar...

Balıkesir Ramazan Bayramı namaz vakti

Balıkesir'de ramazan bayramı namazı 06.40'ta kılınacak.

balıkesir .

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