Balıkesir Ramazan bayramı ezan vakti 2022 | Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak?
Balıkesir Ramazan bayramı ezan vakti 2022 | Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk bayram ezanları merak ediliyor. Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar...
2022-05-01 11:14:56
Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk bayram ezanları merak ediliyor. Balıkesir'de bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar...
Balıkesir Ramazan Bayramı namaz vakti
Balıkesir'de ramazan bayramı namazı 06.40'ta kılınacak.
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